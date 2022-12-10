Gaziapaşa’da jandarmadan 11 farklı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu | Video
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Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6’sı adliyeye sevk edilirken, 7 kişi ise karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Jandarma tarafından gözaltına alınan 13 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Gazipaşa Devlet Hastanesine getirildi. Şahıslar, yapılan kontrollerin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Şahıslardan 7'si, karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 6 şüpheli ise karakolda alınan ifadelerinin ardından Gazipaşa Adliyesine sevk edilerek haklarında adli işlem başlatıldı.