Video Yaşam Gaziapaşa’da jandarmadan 11 farklı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu | Video
Gaziapaşa’da jandarmadan 11 farklı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu | Video

Gaziapaşa’da jandarmadan 11 farklı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu | Video

10.12.2022 | 13:35

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Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6’sı adliyeye sevk edilirken, 7 kişi ise karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Antalya İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Gazipaşa ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olmak, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanmak amacıyla uyuşturucu madde satın alan, uyuşturucu kabul eden, bulunduran ve kullanan şahısları yakalamak için operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen 15 kişiyi bulmak için 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma, 13 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. İkametlerde yapılan aramalarda ise, 750 gram esrar maddesi, 20 kök kenevir bitkisi, 20 gram kenevir tohumu, 2 adet hassas terazi, 3 tabanca, 60 tabanca mermisi, 1 av tüfeği ve 8 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan 13 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Gazipaşa Devlet Hastanesine getirildi. Şahıslar, yapılan kontrollerin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Şahıslardan 7'si, karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 6 şüpheli ise karakolda alınan ifadelerinin ardından Gazipaşa Adliyesine sevk edilerek haklarında adli işlem başlatıldı.

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