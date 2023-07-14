Video Yaşam Gazino önündeki dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
Gazino önündeki dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

Gazino önündeki dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

14.07.2023 | 12:45

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde gazino önünde iki grup arasında yaşanan, 1 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sokak ortasında yaşanan dehşet anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

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Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi Tabakhane mevkiinde meydana gelen olayda; eğlenmek için birlikte gazinoya gelen Deniz Karakaş ve Muhammet A., içeride husumetli oldukları Ayhan K., Murat Ç. ve Samet Ş. ile karşı. İki grup arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girerek kavgayı ayırmasının ardından, Deniz Karakaş ve Muhammet A., eğlence mekanından ayrıldı.
Bir süre sonra otomobilleriyle gazinoya geri dönen 2 arkadaş, araçtan iner inmez yanlarında getirdikleri pompalı tüfekle eğlence mekanından çıkan Ayhan K., Murat Ç. ve Samet Ş.'ye doğru rastgele ateş etti. Karşı tarafın da tabancalarla karşılık vermesiyle eğence mekanlarının faaliyet gösterdiği bölgede silahlı çatışma yaşandı. Çatışmada kurşunların isabet ettiği Deniz Karakaş ile Ayhan K. ve Murat Ç. çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Deniz Karakaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının ise Servergazi Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Sokak ortasında yaşanan silahlı çatışma olayıyla ilgili olarak geniş çaplı araştırma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen Muhammet A. ile Samet Ş.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Tedavileri devam eden iki kişinin ise daha sonra adliyeye sevk edilecekleri ifade edildi.

Öte yandan, sokak ortasında yaşanan ve bir kişinin öldüğü dehşet anları, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde gazinodan çıkan 2 arkadaşın otomobilleriyle geriye döndükleri, pompalı tüfekle kaçanlara doğru ateş ettikleri, bu esnada Deniz Karakaş'ın karşıdan açılan ateşle yaralanıp yere düştüğü anlar yer aldı.

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