Gazinodan çıkanlara rastgele ateş etti: 1 ölü, 2 ağır yaralı | Video
Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir gazinoda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Saldırganın gazinonun girişinde bekleyerek, çıkanlara rastgele ateş ettiği belirlendi.
Hastanede tedavi altına alınan Deniz Karakaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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