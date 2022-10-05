Gaziosmanpaşa polisi saldırganı yakaladı! Sokak ortasına kadını tekmelemişti | Video

İstanbul Gaziosmanpaşa’da kaldırımda yürüyen N.U. arkasından gelen hiç tanımadığı bir kişinin tekmeli saldırısına uğramıştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheli Tayfun Y.’yi gözaltına aldı. Şüpheli Şehit Anıl Kaan Aybek Polis Merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde 30 Eylül günü saat 10.00 sıralarında yaşanan olayda Çukurçeşme Caddesi'nde kaldırımda yürüyen N.U., arkasından gelen tanımadığı bir kişinin tekmeli saldırısına uğradı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan saldırıda; ellerinde poşetler kaldırımda yürüyen kadının arkasından bir kişinin yürüdüğü, bir anda hızlanan kişinin kadının bacağına tekme savurduktan sonra hızlanarak uzaklaştığı görülmüştü. Kadının; uzun süre şaşkınlığını üzerinden atamadığı, saldırganın gittiği yöne bir süre baktıktan sonra geldiği yöne doğru geri döndüğü kameraya yansıdı.

Saldırıyla ilgili savcılığa gidip şikayetçi olan kadın o adamın kısa sürede bulunmasını istedi. Bunun üzerine Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Anıl Kaan Aybek polis merkezi görevlileri hızla harekete geçti.

Çevredekilerden ve güvenlik kameralarından elde edilen bilgiler ışığında şüpheli şahsın Tayfun Y. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Tayfun Y. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.