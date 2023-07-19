Video Yaşam Gaziosmanpaşa'da 15 yıllık kiracısını çocuğunun gözünün önünde öldürdü! | Video
Gaziosmanpaşa'da 15 yıllık kiracısını çocuğunun gözünün önünde öldürdü! | Video

Gaziosmanpaşa'da 15 yıllık kiracısını çocuğunun gözünün önünde öldürdü! | Video

19.07.2023 | 09:38

GAZİOSMANPAŞA'da kira artışı nedeniyle ev sahibi ile kiracısı arasında telefonda başlayan tartışma cinayetle sonuçlandı. Ertuğrul Deniz Ö. ile 15 yıllık kiracısı Hüseyin Asar arasında kira artışı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından kiracısının evinin önüne gelen ev sahibi, çocuğunu spor salonuna götürmeye hazırlayan kiracısını silahla vurarak öldürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, saat 15.50 sıralarında Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'ne bulunan 3 katlı binanın önünde yaşandı. İddiaya göre ev sahibi Ertuğrul Deniz Ö., 15 yıllık kiracısı 43 yaşındaki Hüseyin Asar ile telefonda kira artışı nedeniyle tartıştı. Ardından iş yerinden çıkan Hüseyin Asar, çocuğunu spor salonuna götürmek için motosiklet ile bina önüne gitti. Daha sonra binanın önüne gelen ev sahibi ile Asar arasında tartışma devam etti. Balkona çıkan Asar'ın oğlu, babasıyla ev sahibi arasındaki tartışmaya bakarken, üzerinde getirdiği silahı çıkaran ev sahibi Hüseyin Asar'ı çocuğunun gözünün önünde silahla ateş ederek öldürdü.

EV SAHİBİ OLAY YERİNDEN KAÇTI
Olayın ardından, Hüseyin Asar'ın yardımına koşan esnafın haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan iki çocuk babası Hüseyin Asar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hüseyin Asar'ın eşinin de daha önce vefat ettiği öğrenilirken, polis ekipleri kaçan ev sahibinin yakalanması için çalışma başlattı.

ASAR'IN YARDIM İSTEDİĞİ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Ev sahibi tarafından silahla vurulan Asar'ın, çevredekilerden yardım istediği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kırmızı tişört giyen Hüseyin Asaf'ın vurulduktan sonra koşarak yardım istediği ve esnafların yardım etmeye çalıştığı anlar görülüyor.

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