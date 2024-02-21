Gaziosmanpaşa’da 2 katlı iş yeri alev alev yandı | Video
Gaziosmanpaşa’da içerisinde çeşitli iş yerlerinin olduğu iki katlı binada yangın çıktı. Ölü ve yaralının olmadığı yangında binada hasar meydana geldi.
Yangında ölü ve yaralı olmazken binada bulunan iş yerlerinde hasar meydana geldi.
Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.
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