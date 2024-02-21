Gaziosmanpaşa’da 2 katlı iş yeri alev alev yandı | Video 21.02.2024 | 08:55 Gaziosmanpaşa’da içerisinde çeşitli iş yerlerinin olduğu iki katlı binada yangın çıktı. Ölü ve yaralının olmadığı yangında binada hasar meydana geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, saat 03.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Rami Kışla Caddesi'nde bulunan iki katlı iş yerinin çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde çeşitli iş yerlerinin olduğu 2 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, caddeye şerit çekerek trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangında ölü ve yaralı olmazken binada bulunan iş yerlerinde hasar meydana geldi.Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.