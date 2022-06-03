Gaziosmanpaşa'da acele eden taksi ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı | Video

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İstanbul Gaziosmanpaşa'da ticari taksi ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kaza, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri taksi içinde sıkışan 2 yaralıyı çıkarak sağlık ekiplerine teslim etti. Kamyonette bulunan yaralı ise sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alınmak üzere ambulansa bindirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı. Kazada kullanılamaz hale gelen taksi ise çekici ile yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.