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OTOMATİK OYNAT
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Gaziosmanpaşa'da cadde üzerinde silahlı saldırı kamerada | Video 03.01.2023 | 13:13
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Otomobilin buzlanan yolda kaza yaptığı anlar kamerada | Video 03.01.2023 | 12:17
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Freni boşalan kamyonetin sürücüsü ölümle burun buruna geldi | Video 03.01.2023 | 12:40
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Darp ettikleri genci bıçakladılar! Dehşet anları kamerada | Video 03.01.2023 | 12:40
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Husumetlisine kurşun yağdırdı! O anlar kamerada | Video 03.01.2023 | 12:40
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12 milyon 600 bin haksız kazanç elde eden tefecilere operasyon | Video 03.01.2023 | 09:40
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FETÖ'nün jandarma yapılanmasına 3 ilde eş zamanlı operasyon | Video 03.01.2023 | 09:29
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İstanbul'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü | Video 03.01.2023 | 09:14
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Bayrampaşa’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı | Video 03.01.2023 | 08:54
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GAZİOSMANPAŞA'da M.Ç. husumetli olduğu öğrenilen kişi tarafından cadde üzerinde silahlı saldırıya uğradı. M.Ç. göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.