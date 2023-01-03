Gaziosmanpaşa'da cadde üzerinde silahlı saldırı kamerada | Video

GAZİOSMANPAŞA'da M.Ç. husumetli olduğu öğrenilen kişi tarafından cadde üzerinde silahlı saldırıya uğradı. M.Ç. göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ç. cadde üzerinde yürüdüğü sırada aralarında husumet olan kişiyle karşılaştı. Yüzünde maske olan şüpheli, M.Ç'yi cadde üzerinde kovaladıktan sonra yanındaki silahla ateş etti. Göğsünden yaralanan M.Ç. kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Yaralı M.Ç'ye ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla çevredeki hastaneye götürüldü. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.