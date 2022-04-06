Video Yaşam Gaziosmanpaşa’da fabrikadaki kazan patladı, koku etrafa yayıldı | Video
Gaziosmanpaşa’da fabrikadaki kazan patladı, koku etrafa yayıldı | Video

Gaziosmanpaşa’da fabrikadaki kazan patladı, koku etrafa yayıldı | Video

06.04.2022 | 09:23

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Gaziosmanpaşa’da çamaşır suyu fabrikasında kazan patlaması sonucu çevreye yayılan koku yetkilileri harekete geçirdi. Yaşanan olayda 2 çalışanın kokudan etkilendiği öğrenildi.

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Olay saat 04.00'da Gaziosmanpaşa Mahallesi Karayolları Mahallesi Kadir Akdoğan Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada yaşandı. İddiaya göre çamaşır suyu üretimi gerçekleştiren bir fabrikada kazan patladı. İçi çamaşır suyu olduğu düşünülen kazandan yayılan koku etrafata hissedildi.

İKİ ÇALIŞAN KOKUDAN ETKİLENDİ
Kokunun yayıldığını fark edenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD Ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Meydana gelen olayda iki çalışan dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Olayın çıkış nedeni ise araştırılıyor.

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