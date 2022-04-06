Gaziosmanpaşa’da fabrikadaki kazan patladı, koku etrafa yayıldı | Video

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Gaziosmanpaşa’da çamaşır suyu fabrikasında kazan patlaması sonucu çevreye yayılan koku yetkilileri harekete geçirdi. Yaşanan olayda 2 çalışanın kokudan etkilendiği öğrenildi.
İKİ ÇALIŞAN KOKUDAN ETKİLENDİ
Kokunun yayıldığını fark edenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD Ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Meydana gelen olayda iki çalışan dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Olayın çıkış nedeni ise araştırılıyor.