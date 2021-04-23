Gaziosmanpaşa'da feci kaza. TIR, taksiye çarptı, şoför ağır yaralandı | Video
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Gaziosmanpaşa TEM Otoyolu'nda su yüklü TIR'ın çarptığı taksici ağır yaralandı. Olay yerine gelen taksicinin arkadaşı taksiyi görünce telefonu atıp ağladı.
Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nun Gaziosmanpaşa mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, su yüklü TIR'ın şoförü önünde giden Muhsin Korkutçu idaresindeki taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle taksi yol kenarına savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Korkutçu'yu hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan taksicinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. TIR şoförü ise yapılan alkol testinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay yerine gelen taksicinin arkadaşı ise kaza yapan araçları görünce gözyaşlarını tutamadı. Yanındaki arkadaşları ise ağlayan şoförü sakinleştirdi.