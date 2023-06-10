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Gaziosmanpaşa’da gasp dehşeti! İş adamını başından vurdu | Video

Gaziosmanpaşa’da gasp dehşeti! İş adamını başından vurdu | Video

10.06.2023 | 14:39

İstanbul Gaziosmanpaşa’da Suriyeli iş adamı, kendisini kovalayan bir gaspçı tarafından başından vuruldu. Akaryakıt istasyonunun içinde yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, 7 Haziran Çarşamba günü Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 yaşındaki Suriyeli iş adamı Halit Salah, gezmek için Hatay'dan İstanbul'a gelmişti. Gaziosmanpaşa'da yolda yürürken bir şüpheli önünü kesti ve üstündeki paraları vermesini istedi. Salah, yaşanan itişmenin ardından gaspçıdan kaçarak bir akaryakıt istasyonuna sığındı.

SURİYELİ İŞ ADAMINI BAŞINDAN VURDU
Salah'ın peşinden gelen gaspçı, tabancasını arka arkaya ateşledi. Silahtan çıkan kurşunlar Salah'ın başına isabet etti. Salah, yaşanan olayda ağır yaralanırken gaspçı bir motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı.

İFADESİNDE 'YAN BAKTIĞI İÇİN ATEŞ ETTİM' DEDİ
İhbar üzerine Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, güvenlik kameralarını tek tek izledi. Kısa sürede kimliği belirlenen şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüpheli ifadesinde, Suriyeli iş adamının yan baktığını ve kendisini korumak için ateş ettiğini söyledi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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