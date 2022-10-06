Gaziosmanpaşa'da iki İETT otobüsünün arasında kalan şoför hayatını kaybetti | Video
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Gaziosmanpaşa'daki İETT peronlarında otobüsün radyatörüne su dolduran şoföre, perona yanaşırken bilinmeyen bir nedenle kayan başka bir İETT otobüsü çarpmıştı. İki aracın arasında sıkıştığı yerden çıkarılan şoför, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.