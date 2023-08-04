Gaziosmanpaşa'da iş adamına silahlı saldırı kamerada | Video
Gaziosmanpaşa’da iş yerinden ayrılan iş adamına, kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından aracı içerisinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya uğrayan iş adamı yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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