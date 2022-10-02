Video Yaşam Gaziosmanpaşa'da kadına tekme şoku | Video
Gaziosmanpaşa'da kadına tekme şoku | Video

Gaziosmanpaşa'da kadına tekme şoku | Video

02.10.2022 | 09:54

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gaziosmanpaşa’da kadına tekme şoku | Video 02:59
Gaziosmanpaşa'da kadına tekme şoku | Video 02.10.2022 | 09:54
İhmal ve bakımsızlık! İSBİKE çöküyor | Video 02:30
İhmal ve bakımsızlık! İSBİKE çöküyor | Video 02.10.2022 | 09:28
Bandırma’da ticari taksi, kavgada yaralanan kişinin kolunu böyle ezdi | Video 00:48
Bandırma'da ticari taksi, kavgada yaralanan kişinin kolunu böyle ezdi | Video 02.10.2022 | 08:36
Uydu vericisiyle takip edilen kartal 430 kilometre yol aldı | Video 00:37
Uydu vericisiyle takip edilen kartal 430 kilometre yol aldı | Video 02.10.2022 | 08:36
Mahalleli yakaladığı hırsızı önce dövdü sonra elektrik direğine zincirleyerek not bıraktı | Video 03:45
Mahalleli yakaladığı hırsızı önce dövdü sonra elektrik direğine zincirleyerek not bıraktı | Video 02.10.2022 | 08:36
Mezarlıkta dehşeti yaşayan Rahime Edis 5 gün sonra yoğun bakımdan çıktı... İlk sözleri bu oldu | Video 05:49
Mezarlıkta dehşeti yaşayan Rahime Edis 5 gün sonra yoğun bakımdan çıktı... İlk sözleri bu oldu | Video 01.10.2022 | 16:29
Batman’da hafif ticari araç, alev alev yandı | Video 00:35
Batman'da hafif ticari araç, alev alev yandı | Video 01.10.2022 | 16:08
İstanbul’da ‘torbacı’ operasyonu: 293 şüpheli tutuklandı | Video 05:07
İstanbul’da ‘torbacı’ operasyonu: 293 şüpheli tutuklandı | Video 01.10.2022 | 15:34
Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 00:10
Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 01.10.2022 | 15:07
Kahraman itfaiye ekiplerinden yürek ısıtan görüntü | Video 02:46
Kahraman itfaiye ekiplerinden yürek ısıtan görüntü | Video 01.10.2022 | 14:58
25 adet suç kaydı bulunan şahıs son hırsızlığında yakalandı | Video 00:16
25 adet suç kaydı bulunan şahıs son hırsızlığında yakalandı | Video 01.10.2022 | 14:59
İzmir Kemalpaşa’da otomobilin çarptığı ATV sürücüsü hayatını kaybetti | Video 01:23
İzmir Kemalpaşa'da otomobilin çarptığı ATV sürücüsü hayatını kaybetti | Video 01.10.2022 | 14:11
Limanda asit paniği... Nitrik asit taşarak çevreye döküldü | Video 01:27
Limanda asit paniği... Nitrik asit taşarak çevreye döküldü | Video 01.10.2022 | 14:38
Kocaeli’de sıva yapan işçi 3 metre yükseklikten düştü | Video 01:03
Kocaeli'de sıva yapan işçi 3 metre yükseklikten düştü | Video 01.10.2022 | 14:37
Ankara’daki siber dolandırıcılık olayında dikkat çeken ayrıntı: Kripto cüzdan kullanmışlar! | Video 03:01
Ankara'daki siber dolandırıcılık olayında dikkat çeken ayrıntı: Kripto cüzdan kullanmışlar! | Video 01.10.2022 | 14:08
Vicdan azabı çekiyorum diyerek teslim oldu, 18 sene sonra cinayet aydınlandı | Video 00:15
"Vicdan azabı çekiyorum" diyerek teslim oldu, 18 sene sonra cinayet aydınlandı | Video 01.10.2022 | 14:07
İstanbul’daki bisiklet hırsızı tutuklandı | Video 00:35
İstanbul'daki bisiklet hırsızı tutuklandı | Video 01.10.2022 | 13:36
Yakınlarına Kendimi iyi hissetmiyorum mesajı atan adam evinde ölü bulundu | Video 02:07
Yakınlarına "Kendimi iyi hissetmiyorum" mesajı atan adam evinde ölü bulundu | Video 01.10.2022 | 13:22
2 çocuk annesi kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından pompalı tüfekle böyle kovalandı | Video 05:34
2 çocuk annesi kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından pompalı tüfekle böyle kovalandı | Video 01.10.2022 | 13:15
Maltepe’de göçük altında kalan işçi böyle kurtarıldı | Video 00:50
Maltepe'de göçük altında kalan işçi böyle kurtarıldı | Video 01.10.2022 | 13:16

Gaziosmanpaşa'da kaldırımda yürüyen N.U. arkasından gelen hiç tanımadığı bir kişinin tekmeli saldırısına uğradı. Kadının uzun süre şaşkınlığını üzerinden atamadığı tekmeli saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde önceki gün saat 10.00 sıralarında yaşandı. Çukurçeşme Caddesi'nde kaldırımda yürüyen N.U., arkasından gelen tanımadığı bir kişinin tekmeli saldırısına uğradı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan saldırıda; ellerinde poşetler kaldırımda yürüyen kadının arkasından bir kişinin yürüdüğü, bir anda hızlanan kişinin kadının bacağına tekme savurduktan sonra hızlanarak uzaklaştığı görülüyor. Kadının; uzun süre şaşkınlığını üzerinden atamadığı, saldırganın gittiği yöne bir süre baktıktan sonra geldiği yöne doğru geri döndüğü kameraya yansıyor. Saldırıya ilişkin polise herhangi bir şikayette bulunulmadığı öğrenildi.

"ELİ AYAĞI TİTRİYORDU, BİZ DE SU VERDİK"&NBSP;
Olayın yaşandığı yere yakın olan dükkanda çalışan Onur Çelebi, "Sabah saatlerinde biz dükkanda oturuyorduk. Kadına tekme atmışlar. Biz de sonradan fark ettik. Kadın da hiç sesini çıkarmadı. Biz de kamera kayıtlarından ne olduğunu gördük. Kadın şoktaydı zaten. Yapan kişi de Bursa Mahallesi'nde oturan bir madde bağımlısı. Kadına sorunca 'biri tekme attı' dedi, eli ayağı titriyordu, biz de su verdik. Kadının eşi geldi, o adamı aradı ama bulamadı. Buralarda böyle şeyler çok oluyor" dedi.

"İÇİP İÇİP DÜKKANLARA GİRİYORLAR, İNSANLARA SALDIRIYORLAR"&NBSP;
Çevredeki bir iş yerinde çalışan Havva Nur Tarakçı, "Burada bir kadın şiddete maruz kaldı. Uyuşturucu bağımlısı bir kişi, kadına vuruyor, kaçıyor. Geçen benim de başıma böyle bir olay geldi. Bu caddede çalışıyorum, tereddüt ediyorum. İçip içip, dükkanlara giriyorlar, insanlara saldırıyorlar. Kadın olarak korkuyorum, aynısını ben de yaşadım" diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA