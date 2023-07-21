Gaziosmanpaşa'da kira tartışmasında kiracısını öldürmüştü, teslim oldu! | Video
GAZİOSMANPAŞA'da kira artışı nedeniyle tartıştığı kiracısını öldüren Ertuğrul Deniz Ö. polise teslim oldu.
Balkona çıkan Asar'ın oğlu, babasıyla ev sahibi arasındaki tartışmaya bakarken, silahı çıkaran ev sahibi, Asar'ı çocuğunun gözünün önünde silahla ateş ederek öldürdü. Saldırgan olay yerinden kaçarken, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan iki çocuk babası Hüseyin Asar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cinayetin ardından polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma sürdürülürken katil zanlısı Ertuğrul Deniz Ö., Gaziosmanpaşa'da polise giderek teslim oldu. Emniyette yapılacak işlemlerin ardından zanlı adliyeye gönderilecek.
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