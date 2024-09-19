Gaziosmanpaşa’da ‘korna çaldı’ diye sürücüyü darp eden 3 şüpheli yakalandı | Video 19.09.2024 | 11:40 Gaziosmanpaşa’da trafikte önüne çıktıkları sürücüyü, kendilerine korna çaldığı için darp eden 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 15 Eylül'de Mevlana Mahallesi Hekim Suyu Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Trafikte önüne çıktıkları A.B.(25)'yi, kendilerine korna çaldığı için 3 şüpheli darp etmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, sürücüyü darp eden şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. U.B.E.(19), U.B.E.(24) ve H.T.(20) olduğu tespit edilen şahıslar evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri esnasında olayın yol verme nedeniyle gerçekleştirildiği belirlendi. Emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından yakalanan şüpheliler 'kasten yaralama' suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.