Gaziosmanpaşa’da ‘korna çaldı’ diye sürücüyü darp eden 3 şüpheli yakalandı | Video
Gaziosmanpaşa’da trafikte önüne çıktıkları sürücüyü, kendilerine korna çaldığı için darp eden 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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