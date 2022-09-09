Video Yaşam Gaziosmanpaşa'da kuyumcu kuryesi gasp girişiminde yaralandı | Video
Gaziosmanpaşa'da kuyumcu kuryesi gasp girişiminde yaralandı | Video

Gaziosmanpaşa'da kuyumcu kuryesi gasp girişiminde yaralandı | Video

09.09.2022 | 09:32

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Gaziosmanpaşa'da altın taşıyan kuryeye  2 motosikletle gelen 4 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Kurye silahla yaralanırken, saldırganların kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, saat 18.00 sıralarında Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcudan altınları alan kurye, çantaları otomobile doğru götürmeye başladı. Kurye, 2 çantayı otomobile yükledikten sonra kalan çantayı yüklemeye çalıştığı sırada 2 motosikletli yanına geldi. Motosiklettekiler ilk olarak havaya ateş etti. Daha sonra 2 motosiklette bulunan 4 kişi çantayı almaya çalıştı. Kurye, saldırganlara müdahale etmeye çalıştığı sırada çıkan arbedede silahla yaralandı. 2 motosiklet ile olay yerine gelen 4 saldırgandan 2'si motosikletle kaçarken, diğer iki kişi motosikleti bırakarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırganların kaçma anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

"10 EL SİLAH SESİ DUYULDU"
Olayı gören Ahmet Görgülü, "Ben burada çalışırken silah sesleri geldi. 5 el silah sesi duyuldu ilk olarak. Ben dışarı çıkmak istemedim. Kaza kurşununa kurban gitmemek için. Daha sonra farklı bir silah sesi daha geldi. Silah sesi susunca dışarı çıkıp baktım. Sokağın ortasında bir motosiklet yerdeydi. O ara biri kenara doğru geliyordu. Üzerine baktım kurşun delmiş geçmiş. Tekrar kontrol ettik vücudunda başka bir yerde yaralanma yoktu. Yaralı "Herhalde kurusıkıydı' dedi. Sonra yarasını gösterdik. Polisi aramamızı istedi. Zaten o ara polisler geldi. Sonra yaralıya sordum ne olduğunu "Abi kuyumcuya malzeme götürürken çantayı almaya çalıştılar. Ben de direndim. Motosikletin üstüne atladım. Aramızda boğuşma çıktı. Motosiklet düşünce bana ateş etmeye başladılar. Yaklaşık 10 el silah sesi duyuldu." dedi.

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