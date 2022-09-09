Video Yaşam Gaziosmanpaşa’da kuyumcu kuryesine motosikletli gasp girişimi... Yaşanan kargaşa kamerada
Gaziosmanpaşa’da kuyumcu kuryesine motosikletli gasp girişimi... Yaşanan kargaşa kamerada

Gaziosmanpaşa’da kuyumcu kuryesine motosikletli gasp girişimi... Yaşanan kargaşa kamerada

09.09.2022 | 09:27

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Gaziosmanpaşa’da altın taşıyan kuyumcu kuryesi, motosikletli 4 kişi tarafından gasp edilmeye çalışıldı. Kuryeyi vuran gaspçılar altınları alamayacağını alayınca kaçtılar.

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Olay, dün Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi 279. sokakta yaşandı. İddiaya göre, 18.00 sıralarında kuyumcu kuryesi, altınları arabalara yerleştirmeye başladı. Bu sırada sokağa iki motosikletle gelen 4 gaspçı önce havaya ateş açtı. Sonra da altınların dolu olduğu çantaları kuryenin elinden almaya çalıştı. Gaspçılara direnen kurye yaşanan arbede sırasında silahla vurularak yaralandı. Altınları alamayacaklarının anlayan gaspçılardan ikisi geldikleri motosiklet ile olay yerinden kaçarken diğer iki gaspçı da motosikletlerini terk edip koşarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı hastaneye kaldırırken polis ekipleri çevre güvenliğini sağladı. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta ve gaspçıların bırakıp kaçtığı motosiklet üzerinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, gasp girişiminde bulunan şahısların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Gaspçıların kaçış anları ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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