Gaziosmanpaşa’da kuyumcu kuryesine motosikletli gasp girişimi... Yaşanan kargaşa kamerada
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Gaziosmanpaşa’da altın taşıyan kuyumcu kuryesi, motosikletli 4 kişi tarafından gasp edilmeye çalışıldı. Kuryeyi vuran gaspçılar altınları alamayacağını alayınca kaçtılar.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı hastaneye kaldırırken polis ekipleri çevre güvenliğini sağladı. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta ve gaspçıların bırakıp kaçtığı motosiklet üzerinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, gasp girişiminde bulunan şahısların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Gaspçıların kaçış anları ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.