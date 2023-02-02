Gaziosmanpaşa'da motokuryenin yaralandığı kaza kamerada | Video 02.02.2023 | 09:51 GAZİOSMANPAŞA'da, kontrolsüz şekilde caddeye çıkan kuryenin kullandığı motosikletle, taksi çarpıştı. Motokuryenin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, 29 Ocak Pazar günü saat 02.30 sıralarında Karadeniz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kontrolsüz şekilde ara sokaktan caddeye çıkan kuryenin kullandığı motosiklet, seyir halindeki taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen kurye yaralandı. Kazanın şokuyla direksiyon hakimiyetini kaybeden taksi şoförü, önce park halindeki araca çarptı, daha sonra motosikleti sürükleyerek bir süre ilerlemeye devam etti. Şoför, kısa süre sonra aracı durdurdu.Mahalle sakinleri, kurye ve şoförün yardımına koştu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Taksi şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kurye sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kurye, tedavisinin ardından taburcu edildi.Kaza, bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletli kuryenin ara sokaktan caddeye kontrolsüz şekilde çıktığı, seyir halindeki taksi ile çarpıştığı görülüyor. Kuryenin çarpmanın etkisiyle savrularak yere düştüğü, taksi şoförünün motosikleti sürüklediği, bu sırada park halindeki bir araca çarptığı kameraya yansıyor.