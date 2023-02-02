Gaziosmanpaşa'da motokuryenin yaralandığı kaza kamerada | Video
GAZİOSMANPAŞA'da, kontrolsüz şekilde caddeye çıkan kuryenin kullandığı motosikletle, taksi çarpıştı. Motokuryenin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Mahalle sakinleri, kurye ve şoförün yardımına koştu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Taksi şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kurye sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kurye, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kaza, bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletli kuryenin ara sokaktan caddeye kontrolsüz şekilde çıktığı, seyir halindeki taksi ile çarpıştığı görülüyor. Kuryenin çarpmanın etkisiyle savrularak yere düştüğü, taksi şoförünün motosikleti sürüklediği, bu sırada park halindeki bir araca çarptığı kameraya yansıyor.
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