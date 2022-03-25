Gaziosmanpaşa’da operasyon... Uyuşturucuları asma tavan arasına gizlemişler! | Video
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İstanbul Gaziosmanpaşa’da polis ekiplerinin bir eve düzenlendiği operasyonda, asma tavan arasına gizlenmiş uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda yakalanan zehir taciri 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Operasyonda Ömer K. ve Cebrail K. isimli kişiler gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti ve parada sahtecilik suçlarından aranan Ömer K. isimli zehir taciri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Cebrail K.'nin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.