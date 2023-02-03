Gaziosmanpaşa'da otomobil çalmaya çalışan 3 hırsız kamerada | Video 03.02.2023 | 11:39 Gaziosmanpaşa'da park halindeki otomobili çalmaya çalışan 3 hırsız, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Yaklaşık 5 dakika boyunca uğraşan şahıslar, hedeflerine ulaşamayınca bölgeden uzaklaşırken, otomobil sahibi ise duruma tepki gösterdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde geçtiğimiz çarşamba günü saat 06.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre 3 kişi park halindeki aracı çalmaya çalıştı. Sinan Öztorun isimli vatandaşa ait park halindeki otomobili çalmaya çalışan 3 şahsın hırsızlık girişimi, saniye saniye çevrede bulunan bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Yaklaşık 5 dakika boyunca otomobilin kapısını esneterek açmaya çalışan hırsızlar, başarılı olamayınca olay yerinden geldikleri otomobil ile ayrıldı.Yaşanan olayı anlatan otomobil sahibi Sinan Öztorun, "Sabah saat 06.40 sıralarında gelen hırsızlar kamera görüntülerinde de görüldüğü gibi tornavidayı üç taraftan sokuyorlar. Önce bir hırsız çalışıyor açamıyor, sonra yardımcı hırsız geliyor 2 kişi oluyor yine açamıyorlar, daha sonra 3. hırsız geliyor beraber kapıyı araladıkları yerden esnetmeye çalışıyorlar. Yaklaşık 5 dakika falan açmak için uğraşıyorlar muhtemelen sokaktan biri geçiyor bırakıp gidiyorlar. Kapının üst tarafından yaklaşık 15-20 santim esnetiyorlar. Eğer bu araç eski teknoloji ile sağlam yapılmamış olsaydı aracın camını da çok rahat kırar ve kapıyı da çok rahat bir şekilde esnetirlerdi. Kamera görüntülerini bulunca polis merkezine giderek hırsızlardan şikayetçi olduk. Ben inanıyorum devletimiz, polisimiz çalışır ve hırsızları da bulur. Sen yıllarca çalışıyorsun, para biriktiriyorsun, bir de emek harcıyorsun alın terini hırsız gelip 5 dakikada zarara uğratıyor. Çalabilseydi aracı alıp gidecekti. Biz sadece adalet istiyoruz, yakalanan hırsızlara ceza verilmesini istiyoruz, bir kapıdan girip diğer kapıdan çıkmalarını istemiyoruz" dedi.Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde önce 1 hırsızın kapıyı açmaya çalıştığı, ardından 2 kişinin yardıma gelmesi ile toplam 3 hırsızın kapıyı asılarak açmaya çalıştığı görüldü. Şahısların kapıyı açamamasının ardından bölgeden uzaklaştığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.