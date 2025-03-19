Gaziosmanpaşa'da Ramazan etkinlik çadırında sahne böyle çöktü | Video
Gaziosmanpaşa'da, Ramazan etkinlik alanında kurulan çadırın içindeki sahne çöktü. 4 kişi hafif yaralanırken, çökme anı kameraya yansıdı.
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