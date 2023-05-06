Gaziosmanpaşa'da taşlı, sopalı kavga mahalle savaş alanına döndü | Video 06.05.2023 | 12:56 GAZİOSMANPAŞA'da aynı iş yerinde çalışan iki grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Caddenin savaş alanına döndüğü kavgayı mahalleli güçlükle ayırırken, bazı vatandaşlar kavga anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi Galeri Caddesi'nde dün öğlen saatlerinde iddiaya göre, aynı iş yerinde çalışan, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Sokak ortasındaki kavgada taraflar birbirlerine sopa ve taşlarla saldırdı. Uzun süre devam eden kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı.Taraflar, yaklaşık 3 saat sonra yeniden kavga etmeye başladı ve cadde bu defa adeta savaş alanına döndü. Sopalarla, kaldırım taşlarıyla, tekme ve yumruklarla birbirine saldıran tarafların kavgası dakikalarca sürdü. Tarafların birbirlerine acımasızca saldırdığı kavga anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.