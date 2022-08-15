Video Yaşam Gaziosmanpaşa'da yağmurda yol çöktü otomobil çukura düştü | Video
Gaziosmanpaşa'da yağmurda yol çöktü otomobil çukura düştü | Video

Gaziosmanpaşa'da yağmurda yol çöktü otomobil çukura düştü | Video

15.08.2022 | 13:21

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İş görüşmesine gidip bir gün sonra ölen Sinem’in son görüntüleri ortaya çıktı | Video 06:08
İş görüşmesine gidip bir gün sonra ölen Sinem'in son görüntüleri ortaya çıktı | Video 15.08.2022 | 14:59
Otomobil sürüye daldı: 26 hayvan telef oldu | Video 01:01
Otomobil sürüye daldı: 26 hayvan telef oldu | Video 15.08.2022 | 14:53
Muratlı çevreyolunda feci kaza: 6 yaralı | Video 01:49
Muratlı çevreyolunda feci kaza: 6 yaralı | Video 15.08.2022 | 14:53
Nemrut Dağı’nda hafta sonu turist yoğunluğu yaşandı | Video 06:06
Nemrut Dağı’nda hafta sonu turist yoğunluğu yaşandı | Video 15.08.2022 | 14:48
Beykoz’da şiddetli yağışa dayanamayan spor salonunun çatısı çöktü | Video 00:16
Beykoz’da şiddetli yağışa dayanamayan spor salonunun çatısı çöktü | Video 15.08.2022 | 14:48
Kağıthane’de caddeler göle döndü | Video 00:59
Kağıthane’de caddeler göle döndü | Video 15.08.2022 | 14:48
Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı | Video 02:21
Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı | Video 15.08.2022 | 14:45
Van’da 20 ton saman ve 5 bin bağ ot yandı | Video 01:04
Van'da 20 ton saman ve 5 bin bağ ot yandı | Video 15.08.2022 | 14:38
Hastaneden komşusunu alıp evine götürürken kaza yaptılar: 1’i ağır, 2 yaralı | Video 01:11
Hastaneden komşusunu alıp evine götürürken kaza yaptılar: 1'i ağır, 2 yaralı | Video 15.08.2022 | 14:30
Gaziosmanpaşa’da yağmurda yol çöktü otomobil çukura düştü | Video 02:02
Gaziosmanpaşa'da yağmurda yol çöktü otomobil çukura düştü | Video 15.08.2022 | 13:21
Yenikapı sahil yolunda oluşan trafik böyle görüntülendi | Video 04:28
Yenikapı sahil yolunda oluşan trafik böyle görüntülendi | Video 15.08.2022 | 13:22
Kağıthane’de sokaklar göle döndü, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti | Video 01:08
Kağıthane'de sokaklar göle döndü, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti | Video 15.08.2022 | 13:22
Kars’ta mest eden dolunay manzarası | Video 03:57
Kars’ta mest eden dolunay manzarası | Video 15.08.2022 | 12:15
Sancaktepe’de selde mahsur kalan motosikletliler kamerada | Video 00:16
Sancaktepe’de selde mahsur kalan motosikletliler kamerada | Video 15.08.2022 | 12:35
D-100’de aynı noktada 3 farklı zincirleme kaza: 4 yaralı | Video 01:59
D-100’de aynı noktada 3 farklı zincirleme kaza: 4 yaralı | Video 15.08.2022 | 12:32
Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünü su bastı | Video 01:08
Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünü su bastı | Video 15.08.2022 | 11:45
SON DAKİKA! İstanbul Beykoz’da istinat duvarı çöktü! 1 kişi göçük altında kaldı | Video 14:01
SON DAKİKA! İstanbul Beykoz'da istinat duvarı çöktü! 1 kişi göçük altında kaldı | Video 15.08.2022 | 12:24
Gazipaşa’da kavşakta iki araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 02:15
Gazipaşa'da kavşakta iki araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 15.08.2022 | 12:02
İstanbul’da sağanak yağış... Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı | Video 07:43
İstanbul’da sağanak yağış... Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı | Video 15.08.2022 | 11:25
İstanbul’da belediye otobüsünü su bastı | Video 00:29
İstanbul'da belediye otobüsünü su bastı | Video 15.08.2022 | 11:40

GAZİOSMANPAŞA'da etkili olan yağmur sonrası Validesuyu Caddesi'nde yol çöktü. Salih Osman'ın kullandığı otomobil, çukura düştü. Osman, "Burada sel akıyordu. Adımı atana kadar yol çöktü" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur, bölge bölge etkisini devam ettiriyor. Gaziosmanpaşa'da Validesuyu Caddesi'nde yağış nedeniyle yol çöktü. Salih Osman'ın kullandığı otomobil çukura düştü. Eşiyle otomobilden çıkan Osman, itfaiyeyi ve polisi arayarak yardım istedi. Otomobilinin çıkarılması için itfaiye ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasını bekleyen Osman, "Yağmur vardı, sel akıyordu. Adımı atana kadar çöktü orası. Önümdeki araç geçti, arkası çukura düştü önden kurtardı. Ben de arkasındaydım yavaşladım ama düştüm çukura. Burada sel akıyordu. Kendi imkanlarımızla çıktık araçtan" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA