Video Yaşam Gaziosmanpaşa’da ‘Zula Evi’ne baskın yapıldı!

Gaziosmanpaşa’da ‘Zula Evi’ne baskın yapıldı!

Gaziosmanpaşa’da ‘Zula Evi’ne baskın yapıldı!
17.07.2021 | 15:49

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İstanbul Gaziosmanpaşa’da “zula evi” olarak kullanılan eve baskın yapan Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri oturma odasına 7 parça hainde çöp poşetine doldurulmuş 6 kilogram uyuşturucu madde Bonzai ele geçirdi. Evde yapılan aramada yemek masasına gizlenmiş, 100 gram kokain, 5 kutu 50 milim amonyak ve 7 adet mor uyuşturucu hap ile birlikte hassa terazi ele geçirildi. Asayiş Büro Ekiplerince gözaltına alınan karı koca iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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