Gaziosmanpaşa’da ‘Zula Evi’ne baskın yapıldı!

İstanbul Gaziosmanpaşa’da “zula evi” olarak kullanılan eve baskın yapan Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri oturma odasına 7 parça hainde çöp poşetine doldurulmuş 6 kilogram uyuşturucu madde Bonzai ele geçirdi. Evde yapılan aramada yemek masasına gizlenmiş, 100 gram kokain, 5 kutu 50 milim amonyak ve 7 adet mor uyuşturucu hap ile birlikte hassa terazi ele geçirildi. Asayiş Büro Ekiplerince gözaltına alınan karı koca iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.