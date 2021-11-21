Gazipaşa'da uçurtmalar gökyüzünü süsledi | Video

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ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde uçurtma şenliği yapıldı.
Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlenen 'Uçurtma Şenliği', Gazipaşa Selinus plajında düzenledi. Müdürlüğe bağlı özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve Gazipaşa'da hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarından 7'den 70'e yüzlerce kişinin katıldığı şenlikte, el yapımı ve hazır uçurtmalar gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Etkinliklerde çocuklara özel palyaço, balon şov gösterileri yapıldı. Çeşitli yarışmaların yapıldığı şenlikte dereceye girenlere ödülleri verildi.
Alanya'dan kızını şenliğe getiren Jale Tuncel Uğur, "Kızımla birlikte uçurtma şenliğine geldik. Kızım çok eğlendi. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim" dedi. Annesiyle birlikte uçurtma şenliğine katılan 9 yaşındaki Eysanil Uğur, "Uçurtma uçuruyoruz. Bu gün burada çok eğlendim. Alanya'dan geldik. Emeği olan herkese çok teşekkür ederim" dedi. Ailesiyle uçurtma şenliğine gelen 7 yaşındaki Mehmet Eğmen Tuncel ise "Uçurtma şenliğine geldik çok eğlendik" dedi.