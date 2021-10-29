Gazlı araç kullananlar dikkat: Bunları yapmazsanız aracınız tehlikede

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Uzmanlar, gazlı araçlarda arabaların bakımlarının belirli dönemlerde yapılması konusunda sürücüleri uyardı.
Son dönemlerde araçların bakımlarının ve kontrollerinin zamanında yapılmamasından dolayı meydana gelen arızalardan dolayı sürücüler mağdur olurken, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan otogaz tamircileri araç sahiplerini uyardı.
Otogaz tamir bakım servisi ustası Murat Böcek, "Karbüratörlü araçlarımız yaklaşık 3 ay zarfından gaz ayarlarını bozar. Ortamdaki fazla toz taneciklerini arabanın emmesiyle aracın hava filtresi bozulur. Gaz ayarları yaptırılırsa aracınızın ömrü daha uzun olur. Aynı zamanda kullanmış olduğunuz yakıt tasarrufu da daha fazla olur. Zamanında bakımlarınızı yaptırmazsanız hem çok yakıt kullanmış olursunuz, hem de bizim regülatör dediğimiz halk arasında beyin olarak bilinen cihazımızın daha çabuk bozulmasına yol açar. Araç yanmaları aracın bakımsızlığından meydana gelir. Araç sadece LPG veya benzinden dolayı yanmaz. Elektrik tesisatından da yanabilir. Yapılan işlerin özensizliği ve kullanan kişilerin araç arızalandığında özen göstermemesinden dolayı oluşur" diye konuştu.