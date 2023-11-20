Gazze’den 61 hasta daha Türkiye’ye gelecek | Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "61 hastayla 49 refakatçinin daha Gazze'den Mısır'a geçişi bu akşam sağlandı. Geceyi El-Ariş'te hastanede geçirecek olan hastaların sabah uçakla Ankara'ya getirilmesi planlanıyor. Gazzeli her hastanın tedavisi kardeşlerimize ve yaralanmış insanlık vicdanına karşı görevimizdir" ifadelerini kullandı.