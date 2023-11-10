Gazze'ye yardım gemisi İzmir'den yola çıktı | Video
Sağlık Bakanlığı tarafından Gazze'ye 500 ton tıbbi yardım malzemesi götürecek olan gemi, Mısır'ın El Ariş Limanına doğru yola çıktı.
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