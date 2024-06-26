Gebze’de fabrika alev topuna döndü | Video
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir fabrika alevlere teslim oldu. Alevlerin ve siyah dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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