Gebze'de fabrika yangını | Video

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Kocaeli'de bulunan bir fabrikanın kapalı alanında yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Yangın, Gebze ilçesine bağlı Balçık Köyü'nde bulunan bir fabrikanın kapalı alanında sabah 7.30 sıralarında meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edilirken henüz kontrol altına alınamadığı ve söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.