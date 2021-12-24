Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:27
Gebze’de hırsızlık yapan suç makineleri Ümraniye’de yakalandı | Video 24.12.2021 | 09:20
05:23
05:55
05:06
Şanlıurfa'da mevsimin ilk karı yağdı, eğlencesi çocuklara kaldı | Video 24.12.2021 | 08:38
04:58
Fransa'dan Kayseri'ye ev almaya geldi, apartman boşluğuna düştü 23.12.2021 | 17:06
03:05
Esenler'de park halindeki otomobil alev alev yandı | Video 23.12.2021 | 16:45
02:45
Hurdacı, kazadan saniyelerle kurtuldu | Video 23.12.2021 | 16:44
00:44
Köpeği at arabasına bağlayıp koşturdu, gözaltına alındı | Video 23.12.2021 | 16:44
00:51
Antalya’da yeni yıl öncesi uyuşturucu tacirlerine operasyon | Video 23.12.2021 | 16:36
01:12
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde eşsiz kar manzarası | Video 23.12.2021 | 16:31
02:07
İstanbul Ataşehir'de sahte içki operasyonu kamerada 23.12.2021 | 14:06
04:30
Kapadokya'nın 'meşhur balonu' İstanbul semalarında havalandı | Video 23.12.2021 | 15:58
05:07
00:51
02:57
03:38
01:38
Siirt'te kardan kapanan 41 köy yolu açıldı | Video 23.12.2021 | 12:57
00:26
00:18
Ümraniye’de polisin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta, iş yeri hırsızlıklarında kullanılan 1 adet demir kesme makası, 1 adet levye, 1 adet çelik çubuk ve çeşitli kıyafetler ele geçirildi. Araçta bulunan 4 şahsın çok sayıda suç kaydının olduğu, şahıslardan ikisinin de hırsızlık suçundan dolayı aranmakta olduğu tespit edildi.
Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "aranan şahıs" konusu ile ilgili Ümraniye'de yürütülen çalışmalar kapsamında; 9 Aralık Perşembe günü saat 03.00 sıralarında, Cemil Meriç Mahallesi Çayırönü Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir araç şüphe üzerine durduruldu. Araçta yapılan aramada iş yeri hırsızlıklarında kullanılan 1 adet demir kesme makası, 1 adet levye, 1 adet çelik çubuk ve çeşitli kıyafetler ele geçirildi.
Araçta bulunan 4 şahsın yapılan sorgulamalarında hırsızlık suçundan çok sayıda kayıtlarının bulunduğu belirlendi. Şüphelilerden G.D. ve E.B. isimli şahısların 08 Aralık günü Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayının faili olarak arandıkları tespit edildi.
Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, işlemlerinin devamı için Gebze İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.