Video Yaşam Gebze’de hırsızlık yapan suç makineleri Ümraniye’de yakalandı | Video
Gebze’de hırsızlık yapan suç makineleri Ümraniye’de yakalandı | Video

Gebze’de hırsızlık yapan suç makineleri Ümraniye’de yakalandı | Video

24.12.2021 | 09:20

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Ümraniye’de polisin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta, iş yeri hırsızlıklarında kullanılan 1 adet demir kesme makası, 1 adet levye, 1 adet çelik çubuk ve çeşitli kıyafetler ele geçirildi. Araçta bulunan 4 şahsın çok sayıda suç kaydının olduğu, şahıslardan ikisinin de hırsızlık suçundan dolayı aranmakta olduğu tespit edildi.

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Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "aranan şahıs" konusu ile ilgili Ümraniye'de yürütülen çalışmalar kapsamında; 9 Aralık Perşembe günü saat 03.00 sıralarında, Cemil Meriç Mahallesi Çayırönü Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir araç şüphe üzerine durduruldu. Araçta yapılan aramada iş yeri hırsızlıklarında kullanılan 1 adet demir kesme makası, 1 adet levye, 1 adet çelik çubuk ve çeşitli kıyafetler ele geçirildi.

Araçta bulunan 4 şahsın yapılan sorgulamalarında hırsızlık suçundan çok sayıda kayıtlarının bulunduğu belirlendi. Şüphelilerden G.D. ve E.B. isimli şahısların 08 Aralık günü Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayının faili olarak arandıkları tespit edildi.
Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, işlemlerinin devamı için Gebze İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

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