Gece başlayan kar yağışı etkili oluyor: Düzce beyaz örtü ile kaplandı | Video

Düzce’de gece başlayan kar, sabah saatlerinde etkisini artırınca hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Bahçeşehir bölgesinde birçok araç sürücüsü bayırlardan çıkmakta zorlandı. Kent merkezi beyaz örtü ile kaplandı.

Düzce'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı. Lapa lapa yağan kar nedeniyle kentin üst kesimlerinde kalan Kalıcı Konutlar bölgesi karla kaplandı. Rampalarda biriken karlar nedeniyle araçlar, çıkamayınca geri dönmek zorunda kaldı. Sabah işlerine gitmek için evlerinden çıkan birçok vatandaş, kar altında kalan araçlarını temizledikten sonra yola çıkabildi.Aracını temizleyen bir vatanda ise; "Araba kar altında kalınca mecburen karını temizliyorum. Havalarda soğuk. Bu sene kış baya çetin geçti. Mecburen mücadele ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Bu yıl yaz biraz geç gelecek öyle görünüyor. İklimlerin değişimi ile alakalı böyle olması hakkımızda hayırlısı olsun. Yapacak bir şey yok.Düzce Belediyesine ait karla mücadele ekiplerinin çalışmaları ise karın yağdığı ilk saatlerden itibaren devam ediyor. Karla mücadelede 75 araç ve 250 personel Düzce'de karla etkin mücadele ediyor.