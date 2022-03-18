Gece başlayan kar yağışı etkili oluyor: Düzce beyaz örtü ile kaplandı | Video

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Düzce’de gece başlayan kar, sabah saatlerinde etkisini artırınca hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Bahçeşehir bölgesinde birçok araç sürücüsü bayırlardan çıkmakta zorlandı. Kent merkezi beyaz örtü ile kaplandı.
Aracını temizleyen bir vatanda ise; "Araba kar altında kalınca mecburen karını temizliyorum. Havalarda soğuk. Bu sene kış baya çetin geçti. Mecburen mücadele ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Bu yıl yaz biraz geç gelecek öyle görünüyor. İklimlerin değişimi ile alakalı böyle olması hakkımızda hayırlısı olsun. Yapacak bir şey yok.
Düzce Belediyesine ait karla mücadele ekiplerinin çalışmaları ise karın yağdığı ilk saatlerden itibaren devam ediyor. Karla mücadelede 75 araç ve 250 personel Düzce'de karla etkin mücadele ediyor.