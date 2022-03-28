Gece duvarı delip soygun yaptı, gündüz karısı kuyumcuda sattı | Video

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Konya’da bir kuyumcunun duvarını delerek bir miktar altın çalan ve güvenlik kamerasına yakalanan şüphelinin yürüyüşünden yola çıkan polis ekipleri, 2’si kadın 3 şüpheliyi yakaladı. Çalınan altınların bir kısmının ise şüphelinin karısı tarafından kuyumcuya satıldığı belirlendi.
90 KAMERA İNCELENDİ ŞAHIS YÜRÜYÜŞÜNDEN BELİRLENDİ
Sabah olayı fark eden iş yeri çalışanlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Şüphelileri yakalamak için kurulan özel ekip, bölgede yaptığı geniş kapsamlı çalışma neticesinde 10 kilometrelik bir mesafede 90 iş yerinde yaptığı güvenlik kamerası incelemelerinde şahsın yaya olarak kaçtığı istikamet üzerinde yoğunlaştı. Ekipler, daha önceki farklı olaylarda güvenlik kamerasına yansıyan şahıs ile soyguna karışan şahsın yürüyüşünden yola çıkarak güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüleri karşılaştırması sonucu şüphelinin Hasan Caner K., (30) olduğunu belirledi.
GECE ÇALDIĞI ALTINLARI GÜNDÜZ KARISI KUYUMCUYA SATMIŞ
Kurulan özel ekip yapılan çalışma sonrasında şahısların saklandığı adrese baskın yaptı. Yapılan baskında olayı gerçekleştiren 10 adet suç kaydı olan Hasan Caner K, 7 adet suç kaydı olan Sevda K. (23) ve arkadaşları Dilber Dilara S'yi (25) yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahısların ilk ifadesinde Hasan Caner K'nin olayı gerçekleştirmesinin ardından dini nikahlı karısı olduğu belirtilen Sevda K'nin bir kuyumcuya giderek bir miktar altını bozdurduğunu söylemesi üzerine ekipler kuyumcuya giderek çalınan altınları geri aldı. Gözaltındaki şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kendilerini görüntüleyen gazetecilerin neden soygun yaptınız sorusuna şüpheliler, "Ben mi gerçekleştirdim sanki" diyerek cevap verdi.