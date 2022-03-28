Video Yaşam Gece duvarı delip soygun yaptı, gündüz karısı kuyumcuda sattı | Video
Gece duvarı delip soygun yaptı, gündüz karısı kuyumcuda sattı | Video

Gece duvarı delip soygun yaptı, gündüz karısı kuyumcuda sattı | Video

28.03.2022 | 09:30

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Trafikte başlayan tartışma kavgaya dönüştü | Video 00:21
Trafikte başlayan tartışma kavgaya dönüştü | Video 28.03.2022 | 10:24
Maltepe’de araçları durdurup yumruk yumruğa kavga ettiler | Video 00:35
Maltepe’de araçları durdurup yumruk yumruğa kavga ettiler | Video 28.03.2022 | 10:24
Sultangazi’de 6 aracın lastiklerini patlatan şahıs böyle görüntülendi | Video 04:08
Sultangazi’de 6 aracın lastiklerini patlatan şahıs böyle görüntülendi | Video 28.03.2022 | 09:54
Kar altında güzelleşen Yüksekova böyle görüntülendi | Video 04:21
Kar altında güzelleşen Yüksekova böyle görüntülendi | Video 28.03.2022 | 09:50
Plakasız otomobille drift yapan sürücü cezadan kurtulamadı | Video 00:34
Plakasız otomobille drift yapan sürücü cezadan kurtulamadı | Video 28.03.2022 | 09:37
Gece duvarı delip soygun yaptı, gündüz karısı kuyumcuda sattı | Video 03:02
Gece duvarı delip soygun yaptı, gündüz karısı kuyumcuda sattı | Video 28.03.2022 | 09:30
Havadan görüntülenen karda cirit nefes kesti | Video 05:01
Havadan görüntülenen karda cirit nefes kesti | Video 28.03.2022 | 09:09
İstanbul’da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 60’ı buldu | Video 01:21
İstanbul’da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 60’ı buldu | Video 28.03.2022 | 09:27
Park halindeki motosikleti böyle çaldı | Video 00:42
Park halindeki motosikleti böyle çaldı | Video 28.03.2022 | 09:24
Sadaka kutusunu çaldı, montuna saklayıp kaçtı! O anlar kamerada | Video 00:36
Sadaka kutusunu çaldı, montuna saklayıp kaçtı! O anlar kamerada | Video 28.03.2022 | 09:30
El arabasının içindeki kumu döküp çaldılar! O anlar kamerada | Video 00:41
El arabasının içindeki kumu döküp çaldılar! O anlar kamerada | Video 28.03.2022 | 09:23
Kadıköy’de otomobilin lastiği patlayınca zincirleme kazaya yol açtı: 1 ölü 1 yaralı | Video 02:36
Kadıköy'de otomobilin lastiği patlayınca zincirleme kazaya yol açtı: 1 ölü 1 yaralı | Video 28.03.2022 | 09:07
Havadan görüntülenen karda cirit nefes kesti | Video 05:01
Havadan görüntülenen karda cirit nefes kesti | Video 28.03.2022 | 09:03
15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında feci kaza | Video 02:46
15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında feci kaza | Video 28.03.2022 | 09:03
Kenan Işık uyandı mı? Kenan Işık’ın son sağlık durumu merak ediliyordu. Selçuk Yöntem’den Kenan Işık açıklaması | Video 00:30
Kenan Işık uyandı mı? Kenan Işık'ın son sağlık durumu merak ediliyordu. Selçuk Yöntem'den Kenan Işık açıklaması | Video 27.03.2022 | 16:49
Henüz 2 buçuk yaşında: Yaşıtları oyuncakla oynarken o pistin tozunu attırıyor | Video 02:51
Henüz 2 buçuk yaşında: Yaşıtları oyuncakla oynarken o pistin tozunu attırıyor | Video 27.03.2022 | 15:24
Kaza sonrası şelale gibi su aktı: İki otomobilin çarpışmasında su borusu patladı | Video 03:02
Kaza sonrası şelale gibi su aktı: İki otomobilin çarpışmasında su borusu patladı | Video 27.03.2022 | 15:24
Metrelerce sürüklenen tır alev aldı, yüzlerce çocuk bezi ve deterjan karayoluna savruldu | Video 01:54
Metrelerce sürüklenen tır alev aldı, yüzlerce çocuk bezi ve deterjan karayoluna savruldu | Video 27.03.2022 | 15:25
Savaştan etkilenen Ukraynalı çocukların çizdikleri resimler gözleri yaşarttı | Video 05:33
Savaştan etkilenen Ukraynalı çocukların çizdikleri resimler gözleri yaşarttı | Video 27.03.2022 | 14:49
Küçükçekmece’de yangın paniği kamerada | Video 03:57
Küçükçekmece’de yangın paniği kamerada | Video 27.03.2022 | 14:39

Konya’da bir kuyumcunun duvarını delerek bir miktar altın çalan ve güvenlik kamerasına yakalanan şüphelinin yürüyüşünden yola çıkan polis ekipleri, 2’si kadın 3 şüpheliyi yakaladı. Çalınan altınların bir kısmının ise şüphelinin karısı tarafından kuyumcuya satıldığı belirlendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, 21 Mart Pazartesi günü 01.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir süre çevreyi gözetleyen bir kişi, kuyumcunun yanında bulunan boş iş yerine havalandırma deliğinden girdi. Şüpheli, yanında bulunan çanta içerisindeki balyoz ile kuyumcunun duvarını kırarak rafta bulunan altınları çantasına doldurduktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaklaşık 4 saat boyunca iş yeri içerisinde duvarı delerek altın çalan şüphelinin giriş ve çıkışı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt edildi.

90 KAMERA İNCELENDİ ŞAHIS YÜRÜYÜŞÜNDEN BELİRLENDİ
Sabah olayı fark eden iş yeri çalışanlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Şüphelileri yakalamak için kurulan özel ekip, bölgede yaptığı geniş kapsamlı çalışma neticesinde 10 kilometrelik bir mesafede 90 iş yerinde yaptığı güvenlik kamerası incelemelerinde şahsın yaya olarak kaçtığı istikamet üzerinde yoğunlaştı. Ekipler, daha önceki farklı olaylarda güvenlik kamerasına yansıyan şahıs ile soyguna karışan şahsın yürüyüşünden yola çıkarak güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüleri karşılaştırması sonucu şüphelinin Hasan Caner K., (30) olduğunu belirledi.

GECE ÇALDIĞI ALTINLARI GÜNDÜZ KARISI KUYUMCUYA SATMIŞ
Kurulan özel ekip yapılan çalışma sonrasında şahısların saklandığı adrese baskın yaptı. Yapılan baskında olayı gerçekleştiren 10 adet suç kaydı olan Hasan Caner K, 7 adet suç kaydı olan Sevda K. (23) ve arkadaşları Dilber Dilara S'yi (25) yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahısların ilk ifadesinde Hasan Caner K'nin olayı gerçekleştirmesinin ardından dini nikahlı karısı olduğu belirtilen Sevda K'nin bir kuyumcuya giderek bir miktar altını bozdurduğunu söylemesi üzerine ekipler kuyumcuya giderek çalınan altınları geri aldı. Gözaltındaki şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kendilerini görüntüleyen gazetecilerin neden soygun yaptınız sorusuna şüpheliler, "Ben mi gerçekleştirdim sanki" diyerek cevap verdi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA