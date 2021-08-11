Gece görüşlü 4 helikopter devreye girdi, Bodrum'da yangın kontrol altına alındı | Video

Muğla’nın Bodrum ilçesi Dereköy Mahallesi'nde çıkan yangında karadan müdahale yapılamayan sarp arazideki alanlara gece görüşü bulunan helikopterlerle havadan müdahale yapıldı. Yangın müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Öğleden sonra başlayıp Bodrum Dereköy Mahallesi sırtlarına yayılarak devam eden yangına, arazinin sarp olması sebebiyle karadan müdahale yapılamadı. Gün boyu uçak ve helikopterlerin havadan müdahale ettiği yangına hava karardıktan sonra da gece çalışma yapabilen 4 helikopter yangın yerine sevk edilerek hava müdahalesi sürdürüldü.

4 helikopter havadan sarp arazideki alevlere müdahale etti. Yangın yerinin etrafı da ulaşımın olduğu bölgelere kadar karadan arazöz ve TOMA'larla çevrildi.

Yangın yoğun müdahale sonrası kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bodrum yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.