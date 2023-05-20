Gece kaza yaptı, sabah fark edildi: 1 ölü | Video
Bolu'da ailesinin geceden bu yana haber alamadığı 55 yaşındaki Semih Kalfa, otomobiliyle kaza yaparak araçtan fırlamış halde boş arazide ölmüş olarak bulundu.
OLAY SABAH FARK EDİLDİ
Sabah saatlerinde boş arazinin yanında bulunan bir iş yeri çalışanları tarafından 14 ABU 253 plakalı otomobilin kaza yapmış halde olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, aracın direksiyonunda kimsenin olmadığını görünce arazide arama yaptı. Arama sonucunda araçtan 30 metre uzaklıkta Semih Kalfa'nın cesedine ulaşıldı.
Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.
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