Gece kulüplerinde eğlendiler! 83 kişi 290 bin lira ceza yedi | Video

İstanbul Beyoğlu’nda 2’si gece kulübü 1’i internet kafede Koronavirüs salgını tedbirlerine aykırı davranan 83 kişiye 290 bin 500 lira ceza kesildi.

İstanbul Polisi; Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Beyoğlu İlçesi'nde internet kafe ve gece kulübü olarak faaliyet yürütülen üç farklı adresi denetledi.

Kapalı tutulması gerekirken açık olan adreslerde oturan ve eğlenen 83 kişinin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri ve sosyal mesafe kurallarına aykırı davrandıkları belirlendi.

83 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 290 bin 500 lira idari para cezası kesildi.