Video Yaşam Gece yarısı Adana’da film sahnelerini aratmayan 50 kilometrelik kovalamaca kamerada | Video

Gece yarısı Adana’da film sahnelerini aratmayan 50 kilometrelik kovalamaca kamerada | Video

Gece yarısı Adana’da film sahnelerini aratmayan 50 kilometrelik kovalamaca kamerada | Video
06.01.2021 | 08:22

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlamasının ilk duruşması başladı | Video 02:53
Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlamasının ilk duruşması başladı | Video 06.01.2021 | 09:29
Sabiha Gökçen'deki helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:21
Sabiha Gökçen'deki helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 06.01.2021 | 09:15
Rize'de koronavirüsü yenen 105 yaşındaki Emine Nine'den uyarı | Video 06:54
Rize'de koronavirüsü yenen 105 yaşındaki Emine Nine'den uyarı | Video 06.01.2021 | 08:58
İstanbul'da kuyumcuya sahte altın satan dolandırıcıya motokuryeden uçan tekme | Video 06:22
İstanbul'da kuyumcuya sahte altın satan dolandırıcıya motokuryeden uçan tekme | Video 06.01.2021 | 08:58
Sivas'ta hafif ticari aracın altına giren kedi, 2 saatte kurtarıldı | Video 04:46
Sivas'ta hafif ticari aracın altına giren kedi, 2 saatte kurtarıldı | Video 05.01.2021 | 17:26
Farklı iki koronavirüs aşısı yaptırmak sağlıklı mı? | Video 04:20
Farklı iki koronavirüs aşısı yaptırmak sağlıklı mı? | Video 06.01.2021 | 08:51
İzmir'de 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti | Video 03:04
İzmir'de 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti | Video 06.01.2021 | 08:22
İstanbul Küçükçekmece’de bir otoparkın çay ocağına silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 03:01
İstanbul Küçükçekmece’de bir otoparkın çay ocağına silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 06.01.2021 | 08:22
Son dakika! Adana’da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı kararı | Video 01:03
Son dakika! Adana’da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı kararı | Video 06.01.2021 | 08:34
İzmir'de şarampole uçan otomobil, takla atarak sokağa düşme anı kamerada | Video 02:09
İzmir'de şarampole uçan otomobil, takla atarak sokağa düşme anı kamerada | Video 06.01.2021 | 08:29
Ankara’da biber gazı ve beyzbol sopasıyla kuyumcu soyan 2 kişi yakalandı | Video 03:16
Ankara’da biber gazı ve beyzbol sopasıyla kuyumcu soyan 2 kişi yakalandı | Video 06.01.2021 | 08:22
Gece yarısı Adana’da film sahnelerini aratmayan 50 kilometrelik kovalamaca kamerada | Video 02:14
Gece yarısı Adana’da film sahnelerini aratmayan 50 kilometrelik kovalamaca kamerada | Video 06.01.2021 | 08:22
TRT EBA TV canlı yayın izle! EBA TV 6 Ocak 2021 Çarşamba ilkokul, ortaokul, lise ders programı yayın saatleri bütün sınıflar 00:32
TRT EBA TV canlı yayın izle! EBA TV 6 Ocak 2021 Çarşamba ilkokul, ortaokul, lise ders programı yayın saatleri (bütün sınıflar) 06.01.2021 | 06:59
TRT EBA TV izle! 6 Ocak Çarşamba Ortaokul, İlkokul, Lise dersleri 'Uzaktan Eğitim' canlı yayın: EBA TV ders programı | Video 00:32
TRT EBA TV izle! (6 Ocak Çarşamba) Ortaokul, İlkokul, Lise dersleri 'Uzaktan Eğitim' canlı yayın: EBA TV ders programı | Video 06.01.2021 | 06:41
Antalya'da yağmurdan ıslanan köpeğe, polis şefkati | Video 00:30
Antalya'da yağmurdan ıslanan köpeğe, polis şefkati | Video 05.01.2021 | 17:22
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk şehit Eren Bülbül’ün mezarını ziyaret etti | Video 02:43
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk şehit Eren Bülbül’ün mezarını ziyaret etti | Video 05.01.2021 | 17:15
Van’da yediği balon balığından zehirlenen kişi hayatını kaybetti | Video 02:41
Van’da yediği balon balığından zehirlenen kişi hayatını kaybetti | Video 05.01.2021 | 16:27
Antalya'da vince bağlı 30 metre yükseklikteki otomobilde tehlikeli çekim | Video 00:40
Antalya'da vince bağlı 30 metre yükseklikteki otomobilde tehlikeli çekim | Video 05.01.2021 | 16:33
Şehit Fethi Sekin'in mesai arkadaşlarından kortej | Video 02:09
Şehit Fethi Sekin'in mesai arkadaşlarından kortej | Video 05.01.2021 | 16:27
Bilecik'te 81 yaşındaki dedesini öldüren torun tutuklandı | Video 00:34
Bilecik'te 81 yaşındaki dedesini öldüren torun tutuklandı | Video 05.01.2021 | 16:31

Adana’da 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi çaldığı hafif ticari araçla polisleri peşine takarak 50 kilometre boyunca kaçtı. Polis ekipleri, aracın lastiklerine ateş açarak patlatınca, şüpheli bu sefer de yaya olarak kaçarak izini kaybettirdi. Polis kaçan şüpheliyi arama çalışmalarına devam ediyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ali D., Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde 48 BE 696 plakalı hafif ticari aracın anahtarını üzerinde görmesi üzerine alıp kaçtı. Durumu fark eden araç sahibi Gökhan Yılmaz, arkadaşının otomobilini ödünç alarak kendi aracının peşine düştü. Gökhan Yılmaz aracını takip ettiği esnada durumu polise bildirdi. Bunun üzerine bölgedeki polis ekipleri de aracın peşine düştü.


"Polis aracına çarptı, kaçmaya devam etti, polis aracın lastiklerini patlatınca yaya olarak kaçtı"
Yaklaşık 50 kilometre boyunca peşine polisleri takan Ali D., ekiplerin dur ihtarına uymayarak önünü kesmeye çalışan polis araçlarına çarparak kaçmaya devam etti. Polis şüpheliyi durdurmak için, aracın lastiklerine defalarca ateş açtı. Ali D., aracın lastikleri patlamasına rağmen bir süre kaçmaya devam etti. Daha fazla kaçamayacağını anlayan Ali D., Çukurova ilçesine bağlı Dörtler Mahallesi'nde araçtan inerek yaya olarak kaçtı.


Polis, ormanlık alanda izini kaybettiren Ali D.'nin arama çalışmalarına devam ediyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA