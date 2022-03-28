Video Yaşam Gece yarısı evi böyle kurşunladılar | Video
Gece yarısı evi böyle kurşunladılar | Video

Gece yarısı evi böyle kurşunladılar | Video

28.03.2022 | 13:14

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Bursa'da gece yarısı motosiklet ile geldikleri evi kurşunlayan iki kişi, polisin günler süren takibi sonrası yakalandı. Suç dosyaları kabarık olan 2 zanlı tutuklanırken, kurşunlama anlarına ait güvenlik kamerası ortaya çıktı.

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Olay, 20 Mart 2022 saat 01.10 sıralarında merkez ilçe Osmangazi'ye bağlı Çırpan Mahallesi Çeri sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,
Kullandıkları motosiklet ile evin önü gelen ve ardından bir süre bekledikten sonra hedef seçtikleri daireye ateş eden S.F (25) ile B.Ö (34) olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaşananlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına takıldı. Yaşananlar sonrası durumu titiz şekilde inceleyen Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği Ekipleri, kısa sürede 2 zanlıyı yakaladı.

Suç dosyaları kabarık olan iki zanlı çıkarıldıkları mahkeme sonrası cezaevine gönderildi.

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