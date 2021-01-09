Video Yaşam Gece yarısı korkutan su patlaması "Gök gürledi sandım, yataktan fırladım" | Video

Gece yarısı korkutan su patlaması "Gök gürledi sandım, yataktan fırladım" | Video

Gece yarısı korkutan su patlaması
09.01.2021 | 08:58

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde basınç nedeniyle içme suyu borusu ucundaki su tapası boşanarak, tonlarca su yola fışkırdı. Su patlaması nedeniyle uyuduğu sırada gürültüyü duyup neye uğradığını şaşıran bir vatandaş, “Gök gürledi sandım, yataktan fırladım” diye konuştu.

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Gece yarısı Camiatik Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokak üzerinde içme suyu hattı borusu ucundaki su tapası basınca dayanamayarak patladı. Tazyikli şekilde akan su bir işyeri ile park halindeki otomobilin üzerine fışkırdı. Tonlarca su yola akarken, Mehmet Altınbaş'a ait işyeri içerisine de su girdi.


'Milli servet bu yazık günah'
Gök gürlemesi sanıp, panikle dışarı çıktığında yolda su patlağı olduğunu fark eden Rıdvan Ihlamur, TESKİ'ye ihbarda bulundu. Ihlamur, "Gece yarısı uyurken, gök gürlemesi sesi zannederek, yataktan fırladım. Yola baktığımda su patlağı olduğunu fark ettim ve hemen arızanın giderilmesi için TESKİ ekiplerini aradım. Ekipler gelene kadar kendi çabamla müdahalede bulundum fakat başarılı olamadım. Su dediğimiz doğa kaynağı bir milli servettir. Yola tonlarca su akıyor, yazık günah. Su parayla kazanılacak bir şey değil. Bu su, evlatlarımızın geleceğidir. Su yaşam demek, yaşamak demektir" diyerek, suyun yola akmasına üzüldüğünü söyledi.


Olay yerine gelen TESKİ görevlisi, su patlağına müdahale ederek, kısa sürede arızayı giderdi.

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