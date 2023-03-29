Geceden sabaha kadar yağan kar sonrası şehir eşsiz güzelliğe büründü | Video
Kütahya’da kısa sürede etkili olan kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü. Gece başlayan ve sabah da devam eden kar yağışı sonrası şehir, eşsiz bir güzelliğe büründü.
Bir anda etkisini artıran kar yağışı sonrası park ve bahçelerde kartpostallık görüntüler oluştu. Kar kalınlığının şehir merkezinde 5, yüksek kesimlerde de 10 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi. Kütahyalılar, "Mart ayında kar sürprizi ile karşılaşmak çok güzel bir duygu. Geçtiğimiz yıllarda kar yağışı yeterli derecede değil. Bu yıl kış ayında çok kar yağdı. Mart'ta yağan kar da bizleri sevindirdi" diye konuştular.
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