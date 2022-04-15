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OTOMATİK OYNAT
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Gecekondunun üzerine devrilen tır, kaldırıldı | Video 15.04.2022 | 15:51
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Lakabı King Scorpion! Ellerindeki akrep ve taç dövmesinden yakalandı | Video 15.04.2022 | 15:42
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Kayalıklarda mahsur kalan 2 aylık yavru keçi 7 gün sonra kurtarıldı | Video 15.04.2022 | 13:49
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CHP'li Beylikdüzü Belediyesi, Engelli Derneğini zorla çıkarıyor | Video 15.04.2022 | 14:04
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Bir anda elinden kaydı... 80 kiloluk halterin altında böyle kaldı! | Video 15.04.2022 | 12:39
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Yaşlı kadın pompalı tüfekli saldırganı böyle durdurmaya çalıştı | Video 15.04.2022 | 13:12
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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu kamerada | Video 15.04.2022 | 12:14
Sarıyer'de yokuş aşağı inen inşaat demiri yüklü tır gecekonduların üzerine uçtu. Feci kaza nedeniyle 4 gecekondu hasar görürken, tır sürücüsü ve gecekonduda yaşayan 5 kişi yaralandı. Evlerden birinde yaşayan İbrahim Tosun, korkunç kazayla ilgili "Evin salonunda tırın tekerleğini gördük. Evin penceresinden çıktık. Oglum Rafet demirlerinde altında kaldı. Sarıyer belediye başkanının bir an önce buraya bir çözüm bulması gerekir" dedi.