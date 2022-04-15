Gecekondunun üzerine devrilen tır, kaldırıldı | Video

Sarıyer'de yokuş aşağı inen inşaat demiri yüklü tır gecekonduların üzerine uçtu. Feci kaza nedeniyle 4 gecekondu hasar görürken, tır sürücüsü ve gecekonduda yaşayan 5 kişi yaralandı. Evlerden birinde yaşayan İbrahim Tosun, korkunç kazayla ilgili "Evin salonunda tırın tekerleğini gördük. Evin penceresinden çıktık. Oglum Rafet demirlerinde altında kaldı. Sarıyer belediye başkanının bir an önce buraya bir çözüm bulması gerekir" dedi.