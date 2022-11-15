Video Yaşam Geceyi alevler aydınlattı, tarihi ahşap bina alev topuna döndü | Video
Geceyi alevler aydınlattı, tarihi ahşap bina alev topuna döndü | Video

Geceyi alevler aydınlattı, tarihi ahşap bina alev topuna döndü | Video

15.11.2022 | 08:41

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Edirne’de, metruk durumunda bulunan iki katlı tarihi ahşap bina alevlere teslim oldu.

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Edirne'nin Babademirtaş Mahallesi, Karanfiloğlu Caddesi'nde bulunan metruk haldeki tarihi ahşap binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri bir yandan çevre güvenliği alırken bir diğer yandan da yangının sıçraması ihtimali nedeniyle yan evlerde yaşayan vatandaşları uyandırdı. İtfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle tarihi bina adeta küle döndü.

MAHALLE SAKİNLERİ KORKU DOLU ANLARI ANLATTI
Mahalle sakinlerinden Hakkı Rast, polis ekiplerinin kendilerini uyandırdığını ve binayı tahliye ettiklerini söyledi. Rast, ailece dışarı çıktıklarında her yerin alevler içinde olduğunu anlattı. Bir diğer vatandaş Zeki Yılmaz, sesleri duyunca dışarı çıktığını ve alevlerin yükseldiğini gördüğünü belirtti.

Polis ekipleri olayla ilgili inceme başlattı.

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