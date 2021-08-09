Video Yaşam Geldiği bisikleti bıraktı, çaldığı motosiklet ile kaçtı | Video

Geldiği bisikleti bıraktı, çaldığı motosiklet ile kaçtı | Video

Geldiği bisikleti bıraktı, çaldığı motosiklet ile kaçtı | Video
09.08.2021 | 10:35

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Konya’da evin bahçesinde bulunan motosiklet çalındı. Bisikletle gelen şüphelinin bisikletini olay yerinde bırakarak çaldığı motosikletle gitmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz Perşembe günü sabah saatlerinde merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesi Çiftlik Sokak üzerinde bulunan apartmanın bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gençlik yıllarından beri motosikletlere ilgisi olan Şevket Duran, 2 ay önce Karaman'dan motosiklet satın aldı. Konya'ya getirdiği motosiklet ile bahçesine, dükkanına ve gezmeye giden Duran, geçtiğimiz Çarşamba günü oğlunun evine gitti. Motosikletini burada apartmanın bahçesine kilitleyen Şevket Duran, sabah kalktığında motosikletini bahçede göremedi. Apartmanın alt katındaki iş yerinin kamerasını inceleyen motosiklet sahibi Şevket Duran motorunun çaldığını gördü ve durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde çalışma yapan ekipler motosikleti çalan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

BİSİKLET İLE GELDİ MOTOSİKLET İLE KAÇTI
Motosiklet hırsızlığı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokaktan bisiklet ile geçen bir kişinin motosikleti fark etmesi üzerine bahçeye bisikleti bıraktıktan sonra motosikletin direksiyon kilidini açtıktan sonra olay yerinden motosikleti alarak kaçtığı görülüyor.

Çalınan motosiklet sahibi Şevket Duran, küçük yaşlardan beri motosikletlere hayranlığı olduğunu belirterek, "65 ve 66 siyah ve kırmızı Java'lardan beri motor binicisiyim. Yakın zamanda aldığımız bu çalınan motorumuzu getirdim apartmanın yanındaki yere park ettim, oğlumun evine geldim. Gece bir buçuk gibi televizyon izledikten sonra motoruma baktım yerindeydi. Yine de bir şüphe duyuyoruz etrafımızda olan hırsızlıktan dolayı. Bundan iki ay önce buradaki bir komşumuzun motoru çalındı. Sabah hanım namaza kalkmış bakmış motor duruyor fakat saat 8'de kalktığımızda baktık ve motor yoktu. Yan taraftaki komşumuzdan rica ettik güvenlik kamerasına baktık ve güvenlik kameralarından çok güzel netice aldık. Gelen adam bisiklet çalmış galiba, bisikletle gelmiş buraya geliyor motoru görüyor bisikletle gelip yan boşluğa bırakıyor. Daha sonra 20 dakika gibi bir süre içerisinde kafa kilidini kırıyor ve motoru alıp kameraların önünden alıp çıkıyor. Daha sonra biz görüntülerle polise şikayetçi olduk gelip inceleme yaptılar. İnşallah bulunur diye ümit ediyoruz" dedi.

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