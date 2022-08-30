Esenler'de gelin almak için gelen konvoyda bulunan iki kişi, çocukların bulunduğu sokakta tüfekle havaya ateş etti.

Esenler Oruç Reis Mahallesi'nde 28 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde, gelin almak için gelen düğün konvoyundaki iki kişi, otomobilin bagajından çıkardıkları tüfekle havaya ateş etti. Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, sokakta çocuklar olduğu dikkat çekti. Havaya ateş edilirken bir kız çocuğunun korkup uzaklaştığı görüldü.