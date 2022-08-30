Video Yaşam Gelin almaya geldiler çocukların önünde tüfekle havaya ateş ettiler | Video
Gelin almaya geldiler çocukların önünde tüfekle havaya ateş ettiler | Video

Gelin almaya geldiler çocukların önünde tüfekle havaya ateş ettiler | Video

30.08.2022 | 10:11

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa’da ilginç gelenek... Damadı vinçte sallandırdılar! İşte o anlar | Video 00:33
Bursa'da ilginç gelenek... Damadı vinçte sallandırdılar! İşte o anlar | Video 30.08.2022 | 11:02
Sevgilisiyle kavga edip Ölmek istiyorum dedi, denize atladı | Video 04:10
Sevgilisiyle kavga edip "Ölmek istiyorum" dedi, denize atladı | Video 30.08.2022 | 10:11
İstanbul’da film gibi soygun girişimi kamerada | Video 06:24
İstanbul’da film gibi soygun girişimi kamerada | Video 30.08.2022 | 10:26
Otomobilin içinde bıçakla birbirlerine saldırdılar | Video 01:36
Otomobilin içinde bıçakla birbirlerine saldırdılar | Video 30.08.2022 | 10:26
5 yaşındaki kızı kaçırıp, 14 yaşındaki çocuğu rehin alan zanlı tutuklandı | Video 01:40
5 yaşındaki kızı kaçırıp, 14 yaşındaki çocuğu rehin alan zanlı tutuklandı | Video 30.08.2022 | 10:26
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 30 gözaltı | Video 01:22
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 30 gözaltı | Video 30.08.2022 | 10:48
İzmir’de narkotik polisi 19 kilo uyuşturucu ele geçirdi: 2 tutuklama | Video 01:42
İzmir'de narkotik polisi 19 kilo uyuşturucu ele geçirdi: 2 tutuklama | Video 30.08.2022 | 10:31
Ankara’da su deposundaki patlama göçüğe neden oldu; 2 yaralı | Video 00:39
Ankara'da su deposundaki patlama göçüğe neden oldu; 2 yaralı | Video 30.08.2022 | 10:31
İstanbul Kağıthane’de film gibi soygun girişimi kamerada | Video 06:24
İstanbul Kağıthane'de film gibi soygun girişimi kamerada | Video 30.08.2022 | 10:03
Gelin almaya geldiler çocukların önünde tüfekle havaya ateş ettiler | Video 00:22
Gelin almaya geldiler çocukların önünde tüfekle havaya ateş ettiler | Video 30.08.2022 | 10:11
Aydınlatma direğindeki kabloları böyle çaldı | Video 04:20
Aydınlatma direğindeki kabloları böyle çaldı | Video 30.08.2022 | 10:10
Dünyanın en büyük bayrak figürlü balonu 30 Ağustos için havalandı | Video 05:16
Dünyanın en büyük bayrak figürlü balonu 30 Ağustos için havalandı | Video 30.08.2022 | 09:25
Kamyonet ile işçileri taşıyan minibüs çarpıştı: 2’si ağır 8 yaralı | Video 03:04
Kamyonet ile işçileri taşıyan minibüs çarpıştı: 2’si ağır 8 yaralı | Video 30.08.2022 | 09:25
16 yaşındaki çocuk elinde kuru sıkı silahla sokak sokak dolaştı | Video 00:52
16 yaşındaki çocuk elinde kuru sıkı silahla sokak sokak dolaştı | Video 30.08.2022 | 09:25
Kamyonet ile işçileri taşıyan minibüs çarpıştı: 2’si ağır 8 yaralı | Video 03:04
Kamyonet ile işçileri taşıyan minibüs çarpıştı: 2’si ağır 8 yaralı | Video 30.08.2022 | 09:16
Adana’da DEAŞ’a operasyon: 6 gözaltı kararı | Video 01:55
Adana’da DEAŞ’a operasyon: 6 gözaltı kararı | Video 30.08.2022 | 08:58
Kaza sonrası jandarmanın Türk Bayrağı hassasiyeti | Video 02:09
Kaza sonrası jandarmanın Türk Bayrağı hassasiyeti | Video 30.08.2022 | 08:50
Havalimanı yolunda taksi ile motosikletler birbirine girdi: 3 yaralı | Video 02:09
Havalimanı yolunda taksi ile motosikletler birbirine girdi: 3 yaralı | Video 30.08.2022 | 08:58
Pendik’te hayvana şiddet! Boğmaya çalıştı | Video 00:59
Pendik'te hayvana şiddet! Boğmaya çalıştı | Video 30.08.2022 | 08:50
Boş sandığı silahın tetiğine dokundu, canından oldu | Video 01:10
Boş sandığı silahın tetiğine dokundu, canından oldu | Video 30.08.2022 | 08:50

Esenler'de gelin almak için gelen konvoyda bulunan iki kişi, çocukların bulunduğu sokakta tüfekle havaya ateş etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Esenler Oruç Reis Mahallesi'nde 28 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde, gelin almak için gelen düğün konvoyundaki iki kişi, otomobilin bagajından çıkardıkları tüfekle havaya ateş etti. Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, sokakta çocuklar olduğu dikkat çekti. Havaya ateş edilirken bir kız çocuğunun korkup uzaklaştığı görüldü.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA