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OTOMATİK OYNAT
00:33
04:10
Sevgilisiyle kavga edip "Ölmek istiyorum" dedi, denize atladı | Video 30.08.2022 | 10:11
06:24
İstanbul’da film gibi soygun girişimi kamerada | Video 30.08.2022 | 10:26
01:36
Otomobilin içinde bıçakla birbirlerine saldırdılar | Video 30.08.2022 | 10:26
01:40
01:22
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 30 gözaltı | Video 30.08.2022 | 10:48
01:42
İzmir'de narkotik polisi 19 kilo uyuşturucu ele geçirdi: 2 tutuklama | Video 30.08.2022 | 10:31
00:39
Ankara'da su deposundaki patlama göçüğe neden oldu; 2 yaralı | Video 30.08.2022 | 10:31
06:24
İstanbul Kağıthane'de film gibi soygun girişimi kamerada | Video 30.08.2022 | 10:03
00:22
Gelin almaya geldiler çocukların önünde tüfekle havaya ateş ettiler | Video 30.08.2022 | 10:11
04:20
Aydınlatma direğindeki kabloları böyle çaldı | Video 30.08.2022 | 10:10
05:16
Dünyanın en büyük bayrak figürlü balonu 30 Ağustos için havalandı | Video 30.08.2022 | 09:25
03:04
Kamyonet ile işçileri taşıyan minibüs çarpıştı: 2’si ağır 8 yaralı | Video 30.08.2022 | 09:25
00:52
16 yaşındaki çocuk elinde kuru sıkı silahla sokak sokak dolaştı | Video 30.08.2022 | 09:25
03:04
Kamyonet ile işçileri taşıyan minibüs çarpıştı: 2’si ağır 8 yaralı | Video 30.08.2022 | 09:16
01:55
Adana’da DEAŞ’a operasyon: 6 gözaltı kararı | Video 30.08.2022 | 08:58
02:09
Kaza sonrası jandarmanın Türk Bayrağı hassasiyeti | Video 30.08.2022 | 08:50
02:09
Havalimanı yolunda taksi ile motosikletler birbirine girdi: 3 yaralı | Video 30.08.2022 | 08:58
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Pendik'te hayvana şiddet! Boğmaya çalıştı | Video 30.08.2022 | 08:50
01:10
Boş sandığı silahın tetiğine dokundu, canından oldu | Video 30.08.2022 | 08:50
Esenler'de gelin almak için gelen konvoyda bulunan iki kişi, çocukların bulunduğu sokakta tüfekle havaya ateş etti.