Video Yaşam Gelin arabası gibi süslettiği aracıyla boşanma davasına gitti | Video

Gelin arabası gibi süslettiği aracıyla boşanma davasına gitti | Video

Gelin arabası gibi süslettiği aracıyla boşanma davasına gitti | Video
11.07.2021 | 10:44

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Boğazına şeker kaçan çocuğu böyle kurtardı | Video 05:25
Boğazına şeker kaçan çocuğu böyle kurtardı | Video 11.07.2021 | 11:48
Mühendis kılığına girip şantiyelerden hırsızlık yapan zanlı yakalandı | Video 00:09
Mühendis kılığına girip şantiyelerden hırsızlık yapan zanlı yakalandı | Video 11.07.2021 | 11:23
Tarihi bıçakçıda Kurban Bayramı hareketliliği | Video 07:03
Tarihi bıçakçıda Kurban Bayramı hareketliliği | Video 11.07.2021 | 10:59
Anne ve asker oğlunun gözyaşları içinde duygulandıran görüşmesi | Video 02:47
Anne ve asker oğlunun gözyaşları içinde duygulandıran görüşmesi | Video 11.07.2021 | 10:59
Ablasının elinden kaçtı, sürücünün dikkati kurtardı | Video 02:09
Ablasının elinden kaçtı, sürücünün dikkati kurtardı | Video 11.07.2021 | 10:47
İstanbul’da dehşet anları kamerada: Bekçinin başına silah dayadı | Video 02:31
İstanbul’da dehşet anları kamerada: Bekçinin başına silah dayadı | Video 11.07.2021 | 10:44
Gelin arabası gibi süslettiği aracıyla boşanma davasına gitti | Video 02:02
Gelin arabası gibi süslettiği aracıyla boşanma davasına gitti | Video 11.07.2021 | 10:44
İstanbul’un göbeğinde labrador retriever dehşeti kamerada | Video 01:10
İstanbul’un göbeğinde labrador retriever dehşeti kamerada | Video 11.07.2021 | 10:44
Düğünde oynarken kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti. O anlar kamerada | Video 04:21
Düğünde oynarken kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti. O anlar kamerada | Video 11.07.2021 | 10:13
Düğün konvoyundaki otomobil park halindeki araca böyle çarptı | Video 00:16
Düğün konvoyundaki otomobil park halindeki araca böyle çarptı | Video 11.07.2021 | 10:13
KADES hakkında bilgilendirme yaparken, uygulama sayesinde kurtulan şiddet mağduru kadın ile karşılaştılar | Video 03:40
KADES hakkında bilgilendirme yaparken, uygulama sayesinde kurtulan şiddet mağduru kadın ile karşılaştılar | Video 11.07.2021 | 10:01
Antalya'da caretta caretta yavrularının zorlu yolculuğu başladı | Video 04:38
Antalya'da caretta caretta yavrularının zorlu yolculuğu başladı | Video 11.07.2021 | 09:49
Tarihi Kağıthane Treni Ağustos'ta raylarda | Video 04:40
Tarihi Kağıthane Treni Ağustos'ta raylarda | Video 11.07.2021 | 09:42
Anahtarını kopyalayıp arkadaşlarının evini soydular | Video 00:44
Anahtarını kopyalayıp arkadaşlarının evini soydular | Video 11.07.2021 | 09:48
Yasadışı hayvan ticaretine jandarma engeli | Video 02:24
Yasadışı hayvan ticaretine jandarma engeli | Video 11.07.2021 | 09:42
Yabancı uyruklu kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada | Video 00:42
Yabancı uyruklu kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada | Video 11.07.2021 | 09:42
Nemrut’ta tiyatro ve müzik etkinliği | Video 05:05
Nemrut’ta tiyatro ve müzik etkinliği | Video 11.07.2021 | 09:19
Taksim tünelinde İETT otobüsü yandı | Video 03:08
Taksim tünelinde İETT otobüsü yandı | Video 11.07.2021 | 09:19
Üsküdar'da savaş gemilerinin oluşturduğu sert dalgalar kafeyi sular altında bıraktı | Video 03:33
Üsküdar'da savaş gemilerinin oluşturduğu sert dalgalar kafeyi sular altında bıraktı | Video 11.07.2021 | 09:19
Aşırı sıcakların etkisindeki Antalya'da sahiller açık hava oteline döndü | Video 06:09
Aşırı sıcakların etkisindeki Antalya'da sahiller açık hava oteline döndü | Video 11.07.2021 | 09:09

Malatya’da 13 yıllık eşinden boşanan Murat Akdoğan, davanın görüleceği adliyeye üzerinde "Çok mutluyum, boşanıyoruz" yazdırdığı araçla geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Malatya'da düğünlerde araç süsletme geleneğinin tersinin yaşandığı ilginç bir olay yaşandı. Murat Akdoğan isimli vatandaş, 13 yıllık evliliğini noktalamak için görülecek dava öncesinde aracını süsleterek, "Çok mutluyum, boşanıyoruz" yazdırdı. Gelin arabası gibi süslettiği aracı ile adliyeye gelen Akdoğan, duruşma öncesinde yaptığı açıklamada ise "İnsanlar bazen de ayrılırken bu kadar mutlu olabiliyor" dedi.

Evliliği sürecinde kötü günler yaşadığını savunan Akdoğan, "İnsanların sadece evlenirken değil boşanırken de mutlu olacağını belirtmek için böyle bir tepkide bulundum. Yani insanlar sadece evlenirken mutlu olmuyor, bazen de ayrılırken mutlu oluyor. Yaşadığım kötü günler geride kalıyor. Tüm evlenecek gençlere tavsiyem iyi düşünsünler. Tanımadan evlenmesinler. Allah kimsenin yuvasını bozmasın" şeklinde konuştu.

Murat Akdoğan, Malatya Adliyesi'nde görülen duruşmada 13 yıllık eşinden boşandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA