Video Yaşam Gelin çıkarmaya gitti, bulduğu 70 bin lira değerindeki altınları sahibine teslim etti | Video

Gelin çıkarmaya gitti, bulduğu 70 bin lira değerindeki altınları sahibine teslim etti | Video

Gelin çıkarmaya gitti, bulduğu 70 bin lira değerindeki altınları sahibine teslim etti | Video
27.09.2021 | 10:59

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Ağrı’da gelin çıkarmak için gittikleri binanın bahçesinde bulduğu 70 bin lira değerindeki altınları alan Cesim Karakurt, düğün salonunda altınları sahibine teslim etti.

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Ağrı'nın merkeze bağlı Abide Mahallesi'nde annesinin mutfak tezgahına koyduğu yaklaşık 70 bin lira değerindeki iki bilezik ve bir yüzüğü geri döndüğünde yerinde bulanmaması üzerine arama yapan Murat Aslan, down sendromlu kardeşi tarafından altınların balkondan aşağıya atıldığını fark eder. Aslan durumu fark edene kadar, o sırada düğünleri olan komşularının gelin çıkarma törenine gelen vatandaşlardan Cesim Karakurt, yerde bulduğu altınları alarak sahibini aramaya başlar. O bölgede sahibini bulamayan Karakurt, altınları düğün salonuna getirir. Altınlarının bulunduğu duyan ve düğün salonuna gelen Murat Aslan'la bir araya gelen Cesim Karakurt altınları burada sahibine teslim ederek büyük alkış aldı.
Burada da herkese durumdan bahseden ve altınların sahibini arayan Cesim Karakurt, bir süre sonra düğüne katılan ve yaklaşık 70 bin lira değerindeki altınları sahibini teslim etti.

Bulduğu altınları sahibine ulaştıran cami imamı Cesim Karakurt, "Gelin hanımı almaya giderken bir şeye şahit oldum. Yerde bilezik ve yüzük buldum. Orada sahipleri varsa beni bulsunlar dedim. Bunu bulmak bulan insanın emanetidir. Ben de bunu sahibine verebilmek için içimden Allah'ım sahibini bana gönder dedim. Allah'ta duamı kabul etti. Sahipleri çıkıp geldiler" ifadelerine yer verdi.

Kardeşi tarafından altınları balkondan aşağıya atıldıktan sonra duyarlı bir vatandaştan yeniden teslim alan Murat Aslan, "Bugün komşumuzun kızının düğünü vardı. Annemde bu sırada gelip mutfak tezgahının üzerine iki bilezik ve yüzük bırakıyor. Annem çamaşır yıkamaya gittiği sırada down sendromlu kardeşim bunları balkondan aşağıya atıyor. Binamızın kapıcısı görüyor bir şeyin düştüğünü ama altın olduğunu bilmiyor. Erkek tarafından Cesim abi altınları buluyor. Orada bulunanlara sahipleri kimse bizi bulsunlar diyor. Bizim tabi bu sırada altınların yere düştüğünden de haberimiz yok. Biz durumu fark edince sağa sola baktık, bulamayınca kapıcıyı aradık. O da durumu anlatınca düğün salonuna geldik. Yaklaşık 70 bin lira değerinde altınlar. Bu tür insanların olması bizi mutlu etti. Kendisine çok teşekkür ederim. Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

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