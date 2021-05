Gelin, çocuğunu döven kayınpederini öldürdü | Video

Kastamonu’nun Cide ilçesinde ikamet eden gelin, çocuğunu döven kayınpederini av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Yıldızalan köyünde ikamet eden F.O. (35), gün içerisinde çocuğunu döven kayınpederi 67 yaşındaki Mevlüt Ok ile tartışma yaşadı. Akşam saat 18.00 sıralarında eve geldikleri esnada F.O, evde bulunan av tüfeğini alarak kayınpederi Mevlüt Ok'un yanına gitti. Burada F.O. ile kayınpederi Mevlüt Ok arasında arbede çıktı. Yaşanan boğuşma sonucu tüfeğin ateş almasıyla kurşunların isabet ettiği Mevlüt Ok, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan olay sonrasında jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunarak Cumhuriyet Savcısının talimatıyla F.O'yu gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, F.O. ile kayınpederi Mevlüt Ok arasında daha öncesinde de çocuğunu dövdüğü gerekçesiyle tartışma yaşandığı öğrenildi.

Yaşanan olayda hayatını kaybeden Mevlüt Ok'un oğlu Mehmet Ok, tarlada yengesi ile babasının tartıştığını belirterek, "Ondan sonra eve geliyorlar. Evde de tartışma sürüyor. Ondan sonra yengem çekip silahla babamı vuruyor. Daha öncesinden de yengem ile babam arasında problemler vardı. Akşamüzeri saat 17.30 sıralarında yaşanıyor. Abim, evde yoktu, başka köyde çalışıyordu. Tartışma çocuk yüzüne çıktı. Cenaze hastanede, otopsi için Ankara'ya sevk edilebilir. Biz de hastanede bekliyoruz" dedi.