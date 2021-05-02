Video Yaşam Gelin, çocuğunu döven kayınpederini öldürdü | Video

Gelin, çocuğunu döven kayınpederini öldürdü | Video

Gelin, çocuğunu döven kayınpederini öldürdü | Video
02.05.2021 | 09:49

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa motosiklet çarptı | Video 03:45
Yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa motosiklet çarptı | Video 02.05.2021 | 10:25
Pandemi sebebiyle kapalı olan lokantada mahsur kalan kedileri HAYDİ ekibi kurtardı | Video 03:49
Pandemi sebebiyle kapalı olan lokantada mahsur kalan kedileri HAYDİ ekibi kurtardı | Video 02.05.2021 | 10:25
Yabancı uyruklu iki grup arasında bıçaklı kavga kamerada | Video 00:48
Yabancı uyruklu iki grup arasında bıçaklı kavga kamerada | Video 02.05.2021 | 10:25
Gelin, çocuğunu döven kayınpederini öldürdü | Video 01:59
Gelin, çocuğunu döven kayınpederini öldürdü | Video 02.05.2021 | 09:49
Eriyen kar suları Doğu’daki nehirlerin debisini yükseltti, barajlar doldu | Video 04:12
Eriyen kar suları Doğu’daki nehirlerin debisini yükseltti, barajlar doldu | Video 02.05.2021 | 09:42
Bursa'da dehşet! Park halindeki otomobilin bagajında, çürümüş erkek cesedi bulundu | Video 02:57
Bursa'da dehşet! Park halindeki otomobilin bagajında, çürümüş erkek cesedi bulundu | Video 02.05.2021 | 08:57
İzmir'de kısıtlamada eğlenen 29 kişi ve iş yerine 222 bin lira ceza | Video 02:20
İzmir'de kısıtlamada eğlenen 29 kişi ve iş yerine 222 bin lira ceza | Video 02.05.2021 | 08:47
Anne ve babanın yaptığı pes dedirtti: 1 yaşındaki bebeğini ve 2 çocuğunu evde tek başına bıraktılar | Video 01:44
Anne ve babanın yaptığı pes dedirtti: 1 yaşındaki bebeğini ve 2 çocuğunu evde tek başına bıraktılar | Video 02.05.2021 | 08:43
Yol verme kavgasında taksiciye muştalı dayak kamerada | Video 01:49
Yol verme kavgasında taksiciye muştalı dayak kamerada | Video 02.05.2021 | 08:43
Van'da başhekimden büyük kahramanlık! Bir canı kurtardığı o anlar kameralara böyle yansıdı | Video 03:09
Van'da başhekimden büyük kahramanlık! Bir canı kurtardığı o anlar kameralara böyle yansıdı | Video 01.05.2021 | 20:34
İftar saati: İllere göre ezan vakitleri ve Ramazan İmsakiyesi - İstanbul iftar saati 1 Mayıs | Video 01:35
İftar saati: İllere göre ezan vakitleri ve Ramazan İmsakiyesi - İstanbul iftar saati 1 Mayıs | Video 01.05.2021 | 18:11
Mısır'da yolcu treni raydan çıktı | Video 00:37
Mısır'da yolcu treni raydan çıktı | Video 01.05.2021 | 17:59
SON DAKİKA: İstanbul'da kontrollü yıkımda facianın eşiğinden dönüldü! Korku dolu anlar kamerada 00:51
SON DAKİKA: İstanbul'da kontrollü yıkımda facianın eşiğinden dönüldü! Korku dolu anlar kamerada 01.05.2021 | 16:30
Kocaeli'de balıkçıların korkulu rüyası olan deniz salyası istilası kamerada 05:39
Kocaeli'de balıkçıların korkulu rüyası olan deniz salyası istilası kamerada 01.05.2021 | 15:45
Bayram namazı nasıl kılınacak? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'dan açıklama 01:22
Bayram namazı nasıl kılınacak? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'dan açıklama 01.05.2021 | 15:48
SON DAKİKA: Şanlıurfa'daki dehşet evi kamerada! Çürümüş bebek cesedi... 01:41
SON DAKİKA: Şanlıurfa'daki dehşet evi kamerada! Çürümüş bebek cesedi... 01.05.2021 | 15:42
Samsun'da feci kaza! TIR ile çarpışan minibüs karı-kocaya çarptı: 1’i ağır 2 yaralı 01:08
Samsun'da feci kaza! TIR ile çarpışan minibüs karı-kocaya çarptı: 1’i ağır 2 yaralı 01.05.2021 | 15:06
Bursa'da motosikletini polisin üzerine süren şahıs böyle etkisiz hale getirildi 01:05
Bursa'da motosikletini polisin üzerine süren şahıs böyle etkisiz hale getirildi 01.05.2021 | 15:06
Nihat Hatipoğlu | Sünnet dinin ziynetidir 06:53
Nihat Hatipoğlu | Sünnet dinin ziynetidir 01.05.2021 | 14:14
İstanbul'da 'çocuğa cinsel istismar' suçundan aranan şahıs takside yakalandı 01:25
İstanbul'da 'çocuğa cinsel istismar' suçundan aranan şahıs takside yakalandı 01.05.2021 | 14:08

Kastamonu’nun Cide ilçesinde ikamet eden gelin, çocuğunu döven kayınpederini av tüfeği ile vurarak öldürdü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Yıldızalan köyünde ikamet eden F.O. (35), gün içerisinde çocuğunu döven kayınpederi 67 yaşındaki Mevlüt Ok ile tartışma yaşadı. Akşam saat 18.00 sıralarında eve geldikleri esnada F.O, evde bulunan av tüfeğini alarak kayınpederi Mevlüt Ok'un yanına gitti. Burada F.O. ile kayınpederi Mevlüt Ok arasında arbede çıktı. Yaşanan boğuşma sonucu tüfeğin ateş almasıyla kurşunların isabet ettiği Mevlüt Ok, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan olay sonrasında jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunarak Cumhuriyet Savcısının talimatıyla F.O'yu gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, F.O. ile kayınpederi Mevlüt Ok arasında daha öncesinde de çocuğunu dövdüğü gerekçesiyle tartışma yaşandığı öğrenildi.

Yaşanan olayda hayatını kaybeden Mevlüt Ok'un oğlu Mehmet Ok, tarlada yengesi ile babasının tartıştığını belirterek, "Ondan sonra eve geliyorlar. Evde de tartışma sürüyor. Ondan sonra yengem çekip silahla babamı vuruyor. Daha öncesinden de yengem ile babam arasında problemler vardı. Akşamüzeri saat 17.30 sıralarında yaşanıyor. Abim, evde yoktu, başka köyde çalışıyordu. Tartışma çocuk yüzüne çıktı. Cenaze hastanede, otopsi için Ankara'ya sevk edilebilir. Biz de hastanede bekliyoruz" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA