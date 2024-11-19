Gelin ve damat, çadır kurdukları salona motosikletleriyle girdiler | Video 19.11.2024 | 13:11 Adana'da evlenen bir çift, düğün salonuna çadır kurup, kamp alanına çevirirken düğüne motosiklet ile geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Motosiklet tutkunu Doğan Mevlüt (31) ve kamp tutkunu Feyza Esra Cansız (27) çiftçi birbirini severek evlendi. Çift, geçtiğimiz gün dünya evine girerken önce düğün salonunun ortasına kamp çadırı kurdu. Daha sonra Doğan Mevlüt, motosikletle düğün salonuna girip kamp sandalyesinde oturan eşi Feyza Esra'nın etrafında motosikletle tur attı.

"ARTIK EŞİMLE BİRLİKTE GEZİYORUZ"

Gönüllerince eğlenen çift, yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Doğan Mevlüt Cansız, "10 yıldır motosiklet sürmekteyim. Motosiklet sürmek, kamp yapmak benim için büyük bir tutkuydu. Eşimle tanıştığımda motosiklete karşıydı ama artık birlikte geziyoruz" dedi.

"DÜNYAYI GEZMEK İSTİYORUZ"

Feyza Esra Cansız ise düğününden çok keyif aldığını anlatarak, "Birlikte güzel yerlere gidip kamp yapmak istiyoruz. Önce motosiklet ile ülkemizi dolaşmak sonra da yurt dışına çıkıp dünyayı gezmek istiyoruz. Düğünde de öyle bir konsept yaptık. Çok eğlendik ve bizim için tutkumuzu yansıtan bir şeydi. Çadırımızla, motosikletimizle güzel bir konsept düzenledik" diye konuştu.