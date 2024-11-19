Video Yaşam Gelin ve damat, çadır kurdukları salona motosikletleriyle girdiler | Video
Gelin ve damat, çadır kurdukları salona motosikletleriyle girdiler | Video

Gelin ve damat, çadır kurdukları salona motosikletleriyle girdiler | Video

19.11.2024 | 13:11

Adana'da evlenen bir çift, düğün salonuna çadır kurup, kamp alanına çevirirken düğüne motosiklet ile geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Motosiklet tutkunu Doğan Mevlüt (31) ve kamp tutkunu Feyza Esra Cansız (27) çiftçi birbirini severek evlendi. Çift, geçtiğimiz gün dünya evine girerken önce düğün salonunun ortasına kamp çadırı kurdu. Daha sonra Doğan Mevlüt, motosikletle düğün salonuna girip kamp sandalyesinde oturan eşi Feyza Esra'nın etrafında motosikletle tur attı.

"ARTIK EŞİMLE BİRLİKTE GEZİYORUZ"
Gönüllerince eğlenen çift, yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Doğan Mevlüt Cansız, "10 yıldır motosiklet sürmekteyim. Motosiklet sürmek, kamp yapmak benim için büyük bir tutkuydu. Eşimle tanıştığımda motosiklete karşıydı ama artık birlikte geziyoruz" dedi.

"DÜNYAYI GEZMEK İSTİYORUZ"
Feyza Esra Cansız ise düğününden çok keyif aldığını anlatarak, "Birlikte güzel yerlere gidip kamp yapmak istiyoruz. Önce motosiklet ile ülkemizi dolaşmak sonra da yurt dışına çıkıp dünyayı gezmek istiyoruz. Düğünde de öyle bir konsept yaptık. Çok eğlendik ve bizim için tutkumuzu yansıtan bir şeydi. Çadırımızla, motosikletimizle güzel bir konsept düzenledik" diye konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yangına ilk müdahaleyi, komşuların uzattığı hortum ile polis yaptı | Video 02:02
Yangına ilk müdahaleyi, komşuların uzattığı hortum ile polis yaptı | Video 19.11.2024 | 13:23
Gelin ve damat, çadır kurdukları salona motosikletleriyle girdiler | Video 03:00
Gelin ve damat, çadır kurdukları salona motosikletleriyle girdiler | Video 19.11.2024 | 13:11
Böyle dolandırıcılık görülmedi! Koyunlarını sattı, borçlu duruma düştü | Video 03:49
Böyle dolandırıcılık görülmedi! Koyunlarını sattı, borçlu duruma düştü | Video 19.11.2024 | 13:11
Freni boşalan kamyon kaldırıma girdi | Video 01:40
Freni boşalan kamyon kaldırıma girdi | Video 19.11.2024 | 13:10
Offroad aracının tekeri patladı, yine de parkuru bırakmadı | Video 01:33
Offroad aracının tekeri patladı, yine de parkuru bırakmadı | Video 19.11.2024 | 13:10
Paket paket satışa hazırlamış… Böyle yakaladılar 01:41
Paket paket satışa hazırlamış… Böyle yakaladılar 19.11.2024 | 11:59
Antalya’da tavandan eşinin yanında düşen adam kamerada! 01:48
Antalya'da tavandan eşinin yanında düşen adam kamerada! 19.11.2024 | 11:52
Sipariş teslim eden kurye, ayakkabıları böyle çaldı | Video 01:29
Sipariş teslim eden kurye, ayakkabıları böyle çaldı | Video 19.11.2024 | 11:27
Yenidoğan Çetesi davasında ikinci perde! Hemşire, Fırat Sarı ile olan ses kaydına yanıt verdi | Video 11:26
Yenidoğan Çetesi davasında ikinci perde! Hemşire, Fırat Sarı ile olan ses kaydına yanıt verdi | Video 19.11.2024 | 10:21
Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı silahla vurdu | Video 04:49
Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı silahla vurdu | Video 19.11.2024 | 10:20
ATM’den para çekerken silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti | Video 02:16
ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti | Video 19.11.2024 | 10:18
Haraç alamadıkları iş yerini kalaşnikofla taradılar | Video 00:50
Haraç alamadıkları iş yerini kalaşnikofla taradılar | Video 19.11.2024 | 10:18
Sultangazi’de 17 yaşındaki gencin kafasına yumruk atarak ölümüne neden olan kick boksçu hakim karşısında | Video 05:05
Sultangazi'de 17 yaşındaki gencin kafasına yumruk atarak ölümüne neden olan kick boksçu hakim karşısında | Video 19.11.2024 | 09:34
Manzarayı seyrederken tarihi surlardan düşen genç ağır yaralandı | Video 03:12
Manzarayı seyrederken tarihi surlardan düşen genç ağır yaralandı | Video 19.11.2024 | 09:34
Kaporta dükkanında çıkan yangın büyük hasara neden oldu | Video 02:45
Kaporta dükkanında çıkan yangın büyük hasara neden oldu | Video 19.11.2024 | 09:34
Boşanmak istediği eşi tarafından bacağından vuruldu: Panik anları kamerada | Video 00:39
Boşanmak istediği eşi tarafından bacağından vuruldu: Panik anları kamerada | Video 19.11.2024 | 09:21
Bursa’da iki araç kafa kafaya böyle çarpıştı: 3 yaşındaki bebek yaralandı | Video 00:43
Bursa'da iki araç kafa kafaya böyle çarpıştı: 3 yaşındaki bebek yaralandı | Video 19.11.2024 | 09:21
Rize’de heyelan! 1 ölü, 3 yaralı | Video 01:26
Rize'de heyelan! 1 ölü, 3 yaralı | Video 19.11.2024 | 09:12
Düğün arabasına para için atladı, damattan dayağı yedi! O anlar kamerada | Video 01:29
Düğün arabasına para için atladı, damattan dayağı yedi! O anlar kamerada | Video 19.11.2024 | 09:12
Esenyurt’ta iş yeri alev alev yandı, dumanlar tüm binayı sardı: 2 ağır yaralı | Video 07:17
Esenyurt’ta iş yeri alev alev yandı, dumanlar tüm binayı sardı: 2 ağır yaralı | Video 19.11.2024 | 09:12

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA