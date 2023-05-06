Gelin ve damat dış çekim için TCG Anadolu'yu tercih etti | Video 06.05.2023 | 13:08 İzmir'de yaşayan çiçeği burnunda çift, nikah merasiminin hemen ardından TCG Anadolu'yu görmek için İzmir Alsancak Limanı'na geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Geminin İzmir'de bulunması nedeniyle fotoğraf çekimini TCG Anadolu'da yapacaklarını belirten çift, gelinlik ve damatlıkla TCG Anadolu'yu ziyaret etti.İzmir'de yaşayan Kamil Tekmen ve Ebru Karaca Tekmen çifti, gerçekleşen nikah merasimlerinin hemen ardından soluğu TCG Anadolu gemisinin demirlediği İzmir Alsancak Limanı'nda aldı. Gemiyi merak ettiklerinden dolayı nikahın hemen ardından gelinlik ve damatlıklarıyla rıhtıma gelen çiçeği burnunda çift, renkli görüntülere sahne oldu. Nikah sonrası İnciraltı Sahili'nde gerçekleştirecekleri fotoğraf çekimlerini de gemide gerçekleştiren Kamil Tekmen ve Ebru Karaca Tekmen çifti, kendileri için unutulmaz bir anı yaşadıklarını dile getirdiler.Nikahın hemen ardından gemiyi ziyaret için limana geldiklerini söyleyen damat Kamil Tekmen, "Biz daha önceden bugün için nikah tarihi almıştık, geminin de İzmir'e gelmesi nasip oldu. Biz de nikahtan sonra gelip görmek istedik. Gemimiz vatana, millete ve Türk Silahlı Kuvvetlerine hayırlı olsun. Emeği geçenlerden de Allah razı olsun. Biz de nikah sonrası dış çekim için gemiyi tercih etmiş olduk. Normalde İnciraltı'nda sahilide yapacağımız çekimlerin yerini TCG olarak değiştirdik. Nikahtan çıkıp hemen buraya geldik" dedi.Böyle bir anının kendileri için unutulmaz olduğunu belirten gelin Ebru Karaca Tekmen ise, "Benim için de sürpriz oldu, gelinliğimle TCG Anadolu'yu ziyarete geldik. Böyle bir şey nasip olduğu için çok mutluyum. Bizim için de unutulmaz bir anı olacak" sözlerine yer verdi.